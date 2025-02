Per il verde pubblico 164 mila euro 

Sarà l’impresa “Ali Integrazione” ad occuparsi della cura del verde pubblico a Dolianova. La ditta cagliaritana si è aggiudicata l’appalto per 22 mesi attraverso la procedura di gara sul portale telematico Sardegna Cat. La somma stanziata per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi per è di 164mila euro. “Ali Integrazione” dovrà garantire il mantenimento del decoro e dell’igiene delle aree urbane, dei parchi e dei terreni incolti attraverso lo sfalcio periodico e la raccolta dell’erba, la pulizia dei cigli stradali, la potatura di siepi e arbusti, la manutenzione degli impianti di irrigazione. Particolare attenzione sarà riservata alle aree attrezzate e alberate frequentate dalle famiglie.

A Dolianova sono otto i parchi urbani inseriti nel percorso “Parcobaleno”. Il Comune ha recentemente presentato un progetto per ampliarli e dotarli di ulteriori punti luce, fontanelle e nuove recinzioni. La cura della manutenzione ordinaria e l’allestimento di nuove aree per cani renderà gli spazi maggiormente fruibili. Tra i compiti della ditta anche quello della raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta. Il contratto si concluderà il 30 novembre del 2026.

RIPRODUZIONE RISERVATA