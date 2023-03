Tuttavista 3

Orani 0

Tuttavista : Olianas, A. Mameli, Angioi, Barattelli (85’ Fadda), Busu, Mastio, Lai, Rodriguez (85’ Bette), Caggiu (79’ Marras), Cadau (90’ A. Floris), G. Floris (75’ Flore). Allenatore Solinas.

Orani : Succu, Sechi, Crissantu, Forno, Dessolis (72’ Ziranu), La Manna, Soddu, Forma, Ladu, Sanna, Daga (72’ Monje). Allenatore Canu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 7’ G. Floris, 62’ Cadau, 70’ Barattelli.

Dopo il passo falso della scorsa settimana in casa del Florinas, il Tuttavista scende in campo determinato a riscattarsi. Ne fa le spese l’Orani, che già al 7’ subisce il gol di Giorgio Floris di testa. Al 35’ padroni di casa in dieci, ma malgrado la superiorità numerica gli ospiti non riescono a impensierire la difesa avversaria: si va al riposo col parziale di 1 a 0. Nella ripresa è sempre il Tuttavista fare la partita: il raddoppio arriva grazie a Cadau che suggella uno splendido contropiede. L’eurogol di Barattelli chiude la gara al 70’: gran tiro dal limite e palla all’incrocio dei pali con Succu incolpevole. È festa al Comunale. (m. r. m.)

