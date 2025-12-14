Per il Torino  tre punti pesanti 

TORINO 1
CREMONESE 0
Torino (3-5-2) : Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Pedersen, Vlasic, Asllani (46' st Ilkhan), Gineitis (18' st Casadei), Lazaro (46' st Bira- ghi), Zapata (18' st Simeone), A- dams (38' st Ngonge). All. Baroni.
Cremonese (3-5-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri (18' st Floriani Mussolini), Payero, Bondo (7' st Zerbin), Vandeputte (32' st Vazquez), Pezzella (18' st Sanabria), Bonazzoli (32' st Moumbagna), Vardy. All. Nicola.
Arbitro : Marinelli di Tivoli.
Rete : nel pt 27' Vlasic.
Torino. Vlasic rilancia il Torino: dopo tre pareggi e tre sconfitte arriva la vittoria (1-0) con la Cremonese.
