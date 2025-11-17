Per il Tc Cagliari si allontana la finale scudetto 

Il Tc Cagliari perde 3-1 a Palermo la semifinale-scudetto d'andata di tennis femminile. Sfida intensa sul rosso di Viale del Fante: le rossoblu hanno lottato contro le vicecampionesse italiane uscenti, lasciando aperto il discorso-qualificazione. Il primo match ha visto Barbara Dessolis cedere il passo 6-4, 6-1 davanti ad Anastasia Abbagnato, tennista che la sopravanza in classifica mondiale di circa 750 posizioni (1162 Wta la nuorese, 411 la palermitana). Battaglia rovente nella seconda partita, con Nuria Brancaccio (numero 152 al mondo) che ha lottato quasi due ore contro Giorgia Pedone (323 Wta), ma alla fine è stata la palermitana a imporsi 6-4, 1-6, 6-4. Il terzo singolare ha riaperto i giochi e ha il sorriso di Marcella Dessolis (1258), che in una partita-fiume (3h16') l'ha spuntata sulla romena Alexandra Ignatik, attualmente fuori dalla classifica mondiale, ma volata fino al 59esimo posto nel 2014, quando era ancora la signorina Cadantu. Sul 2-1 Palermo, il doppio ha dato ragione alle padrone di casa, con Abbagnato e Pedone che hanno superato 6-1, 6-3 Brancaccio e Marcella Dessolis.

«È stata una bellissima partita, tra due delle squadre più forti d'Italia», sottolinea subito capitan Martin Vassallo Arguello, «È bello vedere il Tc Cagliari essere tra le quattro migliori d'Italia, mentre l'anno scorso giocavamo il playout. Vuol dire che le nostre giocatrici stanno sempre migliorando». Guardando alla sfida di Palermo, «Il match tra Brancaccio e Pedone è stato di altissimo livello, tra due giocatrici che rappresentano l'Italia in giro per il mondo. Le abbiamo viste confrontarsi in un match molto bello. Poi abbiamo messo in campo Barbara e Marcella, le nostre ragazze del vivaio. Ci fa molto piacere vedere come crescono: hanno iniziato dalla serie C, hanno fatto tutti i gradini e ora sono in campo a giocare la semifinale».

Sulle avversarie, il tecnico argentino è chiaro: «Sono di livello altissimo, una squadra molto compatta». Ora, testa a sabato, a Monte Urpinu: «Cercheremo di dare il massimo. Non avremo tutte a disposizione, per qualche acciacco o perchè stanno facendo ancora tornei, ma proveremo a vincere, per continuare a crescere».



