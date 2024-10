Per il Tc Cagliari sconfitta esterna 

Trasferta amara per il Tc Cagliari. La seconda giornata del campionato di A1 femminile a squadre porta alle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello la prima sconfitta stagionale, 4-0 sui campi del Tc Rungg di Appiano. Risultato blindato già con i singolari, tutti di marca altoatesina. Sconfitte per Nuria Brancaccio (6-3, 6-2 in 51' contro la spagnola Angela Fita Boluda), per il nuovo acquisto bulgaro Gergana Topalova (doppio 6-4 in 96' dall'italo-tedesca Silvia Ambrosio) e, nella sfida tra rappresentanti dei rispettivi vivai, per Barbara Dessolis (7-5, 6-4 in poco più di un'ora e mezza da Lara Pfeifer). In doppio, Brancaccio e Dessolis hanno conquistato l'unico set cagliaritano di questa sfortunata trasferta, ma sono state Fita Boluda e Verena Meliss a conquistare anche il quarto punto chiudendo 6-3, 3-6, 10-5 in 70'. Domenica prossima ancora un match in trasferta per il Tc Cagliari, in terra piemontese, sui campi del Tennis Beinasco.



