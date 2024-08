per il suo mezzo secolo di vita il meana sardo vuole regalarsi il salto in Prima categoria 

Meana Sardo. Cinquant’anni di storia appena compiuti, calcando i campi di provincia dal 1974 con indosso i colori giallo-verdi e al seguito un intero paese animato da valori sportivi e ospitalità. Per il Gruppo sportivo Meana Sardo gli ingredienti sono sempre gli stessi: vincere e divertire, in un clima familiare che unisca più generazioni. Lo sa bene il presidente Antonio Uras, 69 anni, un passato da calciatore, oggi impegnato a 360 gradi per valorizzare la società reduce da un campionato di Seconda categoria concluso al terzo posto che ha consentito al club di sfiorare il ritorno in Prima categoria, il grande obiettivo stagionale.

E mentre all’ombra del “Campu Nou” è ai nastri di partenza una nuova stagione, l’allenatore-capitano Didier Uras e l’altro tecnico Alessandro Cocco predispongono la preparazione (al via il primo settembre) e sono proiettati sull’avvio del campionato, in programma il 5 ottobre, in un girone D che vede presenti anche i vicini di casa dell’Atzara e club di Barbagia-Mandrolisai, Campidano e Barbagia di Seulo. Confermata in blocco gran parte della squadra uscente, sono arrivati in più gli attaccanti Tore Secci (30 anni) dal Tonara e Federico Anedda (27) dal Sant’Elena, mentre ulteriori innesti sono in via di definizione.

È orgoglioso del lavoro svolto il presidente Uras, che assieme alla dirigenza punta a un campionato di vertice rinnovando l’entusiasmo sulla piazza: «Siamo una grande famiglia con vari talenti locali e del territorio», dice, «tutti remiamo nella stessa direzione, uniti da una profonda amicizia che parte dallo spogliatoio e prosegue dentro e fuori campo. Puntiamo a un torneo che ridia al nostro paese quella Prima categoria che tanto merita». A sostenere la società decine di tifosi in un grande azionariato esteso a sponsor locali e del territorio: «Ogni domenica i nostri compaesani partecipano in massa alle partite in casa e in trasferta», aggiunge Uras, «tutti lasciano un’offerta utile a sostenerci nelle spese di gestione. Noi contraccambiamo tenendo pulito il campo in sintetico, inaugurato 7 anni fa. Manca però la copertura sulle tribune. Auspichiamo un maggiore sostegno del Comune». Anche quest’anno «daremo il massimo fino all’ultima partita di campionato, sperando nella festa promozione».

