Per il sindaco mille euro in più al mese 

All’indennità di funzione da 2.898 euro si aggiunge un rimborso spese forfettario pari al 40 per cento per altri 1.150 euro utili a coprire le spese sostenute nel mandato. In tutto, 4.048 euro lordi mensili.

Delibera

È quanto incasserà d’ora in po il sindaco Stefano Anni per decisione della Giunta comunale, nella cui relativa delibera si spiega che il primo cittadino, in considerazione dei suoi molteplici incarichi in enti sovra comunali (nell’Anci e nell’Unione dei Comuni, tra gli altri), connessi all’esercizio del mandato, anticipa spese che si è ritenuto giusto rimborsare. «Nelle precedenti consiliature non ho mai chiesto un euro di rimborso ma visti i numerosi incarichi che rivesto e gli adempimenti che gravano sul sindaco in termini economici e di tempo la Giunta ha ritenuto opportuno applicare la norma regionale. Come avviene in tanti Comuni dell’Isola», il commento del primo cittadino.

Ma l’opposizione preannuncia il deposito di una interrogazione perché sia chiarita l’opportunità e la legittimità della decisione.

Le spese

Anni ribadisce però che «si tratta di un rimborso spese al pari di quelli erogati dal Comune agli amministratori dipendenti». Da qui il voto unanime della Giunta (oltre al sindaco, il vicesindaco Paolo Cappai e gli assessori Giorgio Cappai, Barbara Asuni e Michele Piga), che ha preso atto dei molti incarichi svolti dal sindaco: componente del cda dell’Unione dei Comuni, della Conferenza dei servizi del Plus 21, dell’assemblea Consorzio Cisa, componente e vice presidente del distretto rurale Gal Campidano, vice presidente del cda dell’Anci Sardegna, componente della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario, componente dell’assemblea della Città Metropolitana di Cagliari. «Le modalità di partecipazione e l’impegno istituzionale» profuse nell’esercizio delle funzioni e dei servizi «svolti a livello comunale e sovra comunale richiedono spesso la sua presenza a riunioni, incontri, convegni che si svolgono al di fuori del territorio comunale di Nuraminis», si legge nell’atto votato dall’esecutivo.

Il limite

«La legge regionale prevede un limite massimo del 50 per cento dell’indennità di funzione che ho proposto di abbassare al 40 per cento ritenendolo sufficiente come limite massimo», chiude Anni, che poi assicura: «La spesa grava sul fondo unico regionale, incrementato dall’anno scorso per tutti i Comuni e che comprende anche il rimborso per gli amministratori».

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