Per il Sant’Elena l’anno del riscatto «Non sarà facile» 

QUARTU. Finisce la prima settimana di lavoro per il Sant’Elena, che si è radunato lunedì sul campo del Vecchio Borgo Sant'Elia per iniziare la preparazione. L’obiettivo immediato è già vicino, domenica primo settembre a Castiadas per la giornata d’esordio del triangolare di Coppa Italia, poi il 15 il via della Promozione (gare interne a Mulinu Becciu): un torneo nel quale i quartesi vogliono farsi notare in positivo anche per riscattare l’ultima annata negativa, chiusa con la retrocessione. «La base di partenza è lo scorso girone di ritorno», il messaggio del difensore e capitano Luigi Pinna, che ricorda come il lavoro con Maurizio Rinino sia iniziato dall’arrivo del tecnico a fine gennaio: «Sicuramente ripartire con lo stesso allenatore e buona parte della rosa dell’anno scorso ci consente di riprendere quanto avevamo già iniziato, facilitando il tutto. Poi, inserendo un numero consistente di giovani, c’è necessità di attendere qualche settimana per capire determinati aspetti, ma fa parte della normalità di ogni stagione».

Le novità

In attesa di capire se arriverà la ciliegina sulla torta dell’attaccante, dopo che Mauro Ragatzu ha scelto la Villacidrese, al Sant’Elena i protagonisti sono i ritorni: da Sergio Tamburini in difesa a Valentino Perinozzi e Daniele Pilosu (che ha però subito accusato un infortunio) nel reparto offensivo. Fra i nuovi il portiere Alessandro Serra e l’attaccante Gabriele Pisano, più elementi già visti la scorsa stagione come - oltre al capitano Pinna - Michele Angiargia, Mattia Delogu, Igor Minerba, Francesco Onnis, Alessandro Pilleri, Mihai Rotaru e il gruppo di nuovi e vecchi fuoriquota che in Promozione restano. «La categoria è inferiore rispetto all’Eccellenza, ma non per valori», il giudizio di Pinna: «È un campionato complicato da interpretare, trovi squadre con un’identità ben precisa che magari lavorano con gli stessi giocatori da anni. Sarà di sicuro difficile: come favorite ci sono Guspini, Terralba e Villacidrese che non possono nascondersi, oltre ad Arborea, Castiadas, Lanusei e al Tortolì che ha un gruppo consolidato». Oggi amichevole in famiglia, prima dell’esordio previsto un test con la Ferrini.

