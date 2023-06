Per il Sant’Elena la coppia Piras-Vignati Pani è il nuovo tecnico del Selargius 

È tempo di calcio mercato nei dilettanti. In Eccellenza ecco il primo rinforzo del Sant’Elena: alla corte del tecnico Marco Piras, confermato, arriva il difensore centrale Luigi Pinna, ex Guspini, Muravera, Olbia e Arzachena. Trentasettenne, giocatore di grande esperienza, farà coppia nel cuore della difesa con l’ex del Cagliari Fabio Vignati. Blindati la punta Luca Caboni, Mattia Delogu, Igor Minerba e Mihai Rotaru.

Il Carbonia riparte da Diego Mingioni. La società biancoblù ha rinnovato il contratto al tecnico dopo la buona stagione terminata di recente. La Ferrini Cagliari corteggia i centrocampisti Mirco Carboni e Gianmarco Paulis, la scorsa annata entrambi al Lanusei.

Grandi manovre

In Promozione, Stefano Pani è il sostituto di Franco Giordano sulla panchina del Selargius. Per quanto riguarda l’organico, in partenza Alessandro Arrus, William Tronu, Matteo Cardia, Michele Medda e probabilmente pure il capitano Gabriele Pancotto (contattato da Jerzu e Carloforte). Il difensore Guglielmo Falciani piace al Castiadas. Il Bonorva chiama in panchina il cinquantenne Gianmario Rassu, ex giocatore di Olbia, Reggina e Massese.

In attacco

In Prima categoria l’ex bomber Antonio Borrotzu sarà alla guida del Castelsardo, ex nobile del calcio sardo. La società punta sulla sua esperienza per cercare di far ritorno nei primissimi campionati isolani. Alberto Melis, reduce da tre stagioni all’Orione, è il nuovo mister della Città di Selargius. (ant. ser.)

