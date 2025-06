Per il Santa Teresa ipotesi Eccellenza 

Il San Teresa di Gallura potrebbe tornare nel calcio che conta dopo 25 anni. Dovrebbe acquisire il titolo del San Teodoro e partecipare alla prossima Eccellenza. Nello scorso torneo il club ha giocato in Seconda categoria (girone H) chiudendo il torneo a centro classifica, ma di recente in società è subentrato un gruppo capeggiato da Tommasino Muntoni. «Ho lasciato dopo cinque anni», dice l’ormai ex presidente Emidio Fagnano, «abbiamo fatto il massimo ottenendo grandi risultati soprattutto col settore giovanile».

La squadra gallurese, che ha giocato anche in Serie D, è sparita da tempo dai campionati principali. La prima partecipazione all’Interregionale risale alla stagione 1993/1994 (il tecnico era Mario Castellazzi, tra i giocatori c’erano Walter Tolu, Giuseppe Leggieri, Roberto Ennas, Mario Puddu, Simone Dessena e Franco Saporito), la seconda al 1997/1998 (miglior piazzamento: decimo posto con 42 punti). Lasciò la D la stagione successiva. Poi dal 1984 al 1991 sette stagioni in Promozione (per quattro volte arrivò terza). Quindi l’Eccellenza dal 1991 al 1993 e dal 1995 al 1997. Nel 1996/1997 vinse il massimo campionato regionale con Sergio Bagatti in panchina precedendo Carloforte e Pula.Dal 1998 al 2001 la caduta dalla D alla Prima categoria. Ora il sogno del grande ritorno sembra essere più vicino. (ant. ser.)

