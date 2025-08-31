VaiOnline
Tennistavolo.
01 settembre 2025 alle 00:32

Per il Santa Tecla Nulvi un’eliminazione a testa alta  

L’avventura del Santa Tecla Nulvi nella Champions League maschile è finita al primo turno. Il team allenato da Francesco Ara è rimasto in corsa per un clamoroso passaggio alla fase successiva, ma è stata fatale la sconfitta di ieri nell’ultima partita, contro la formazione ceka del Nino Praga. A Novi Sad, in Serbia, sono state disputate le partite dei quattro gironi che promuovevano otto squadre al secondo turno. Impresa riuscita nel girone B ai favoriti francesi dell’Alliance Nimes Montpellier ed a El Nino Praga. Nulvi ha concluso al terzo posto.

In campo

Si sono visti per la prima volta i nuovi arrivati, il cileno Nicolas Burgos e il russo Petr Fedotov, che hanno affiancato Tomas Koldas e Costantino Cappuccio. Prima partita dall’esito quasi scontato, contro il Nimes Montpellier, vittorioso 3-0 con l’apporto di Alexis Lebrun, numero 13 del mondo, l’indiano Thakar, 43, e il francese Hachard, battuti rispettivamente Cappuccio, Fedotov e Burgos. Sabato la prima e storica vittoria, 3-1 ai danesi del Roskilde Bordtennis che metteva Nulvi in corsa per la qualificazione. Punto di Koldas e la doppietta di Burgos, decisiva il 3-2 su Lunqvist, 6-5 al quinto set.

Ieri la sfida con l’El Nino Praga diventava uno spareggio. Anche i ceki, vittoriosi all’esordio sul Roskilde, si giocavano tutto. Nulvi si è arreso combattendo, Koldas è stato battuto 3-1 da Reitspies, con lo stesso punteggio Burgos è stato sconfitto da Konecny, Fedotov rimonta due set all’ucraino Pryshchepa ma cede 6-3 al quinto. Il Santa Tecla esce dalla Spens Arena di Novi Sad a testa alta.

