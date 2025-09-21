VaiOnline
Al Badu ‘e Linos.
22 settembre 2025 alle 00:05

Per il San Giorgio perfugas un punto e tanti rimpianti 

Sg Perfugas 0

Campanedda 0

San Giorgio Perfugas (4-3-3) : Saragato, Romero, Biasiato, R. Desole, Secchi (12’ st Seltonrijch), Sassu, Pitruzzello, Soggia (20’ st Langasco), Delizos, Bazzoni, Alcazar. In panchina Muntoni, Cassano, Ruiu, G. Desole, Lostia, Casu. Allenatore Piga.

Campanedda (4-3-3) : Sotgiu, Scigliano, Masala (36’ st Latte), Savy, Gianni, Tocci, Delrio, Riu, Lorenzo (19’ st Usai), Occulto (25’ st Frongia), Gamarra. In panchina Rais, Valenti, Pistidda, Bitti, Trenta, Luppu. Allenatore Cocco.

Arbitro : Mele di Sassari.

Perfugas. Finisce a reti bianche il match di Promozione tra le neopromosse San Giorgio e Campanedda, squadre che l’anno scorso sono arrivate fino allo spareggio.

Ad aver i maggiori rimpianti nella gara sono i padroni di casa, in superiorità numerica dal minuto 55’ a causa dell’espulsione di Riu per doppio giallo e poi con Sotgiu che esalta i propri riflessi respingendo il calcio di rigore di Bazzoni al 78’ concesso per fallo sullo stesso attaccante di Masala.

Prima del penalty ancora occasione San Giorgio ma il neo entrato Seltonrijch a tu per tu con Sotgiu si allunga troppo il pallone. Ultima emozione allo scadere col giovane Langasco che prova il gran gol ma la palla sbatte sulla traversa a riprova che la partita non prevede che si sblocchi dal pari.

