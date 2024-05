Per il ripescaggio l’Olbia deve trovare un milione di euro 

Olbia. La sensazione è che, salvo cataclismi, l’Olbia rimarrà in silenzio fino al 4 giugno, data entro la quale dovranno essere pagati gli ultimi stipendi dei tesserati, più tributi e contributi vari, pena l’impossibilità di iscriversi a qualsivoglia campionato che per i bianchi, freschi di retrocessione diretta, è quello di Serie D.

Intanto si lavora al ripescaggio in C, per il quale verrà presentata regolare richiesta: sui posti disponibili se ne saprà di più dopo l’11 giugno, termine ultimo per depositare la domanda di iscrizione da parte delle aventi diritto. Ma con Recanatese e Pro Sesto propense a percorrere la via della riammissione, alla fine la vera antagonista sarà la nuova Under 23 del Milan, col Siracusa in pole tra le vincitrici dei playoff di D ma in seconda linea rispetto a un club retrocesso. Il resto lo farà il costo del ripescaggio, un milioncino di euro tra tasse di iscrizione, fideiussione e oneri a fondo perduto, cifra che scremerà la lista delle pretendenti. Ed è qui che potrebbe cascare l’Olbia. Se è vero che i debiti con i fornitori possono essere dilazionati senza compromettere il futuro dei galluresi, il destino dei bianchi è legato alle disponibilità economiche della società nell’immediato: i soci di maggioranza della SwissPro assicurano di avere i fondi necessari per onorare le scadenze del 4 giugno, sostenere la domanda di ripescaggio e affrontare il campionato, ma nell’ambiente Olbia Calcio oltre a quelli che non credono nel ripescaggio c’è chi scommette che gli svizzeri non abbiano i soldi per fare quello che dicono.

Nel frattempo, i consulenti di SwissPro Nicola Bignotti e Ninni Corda hanno iniziato a muoversi sondando il mercato degli allenatori e iniziando le interlocuzioni con i papabili, tra cui due stranieri e un italiano; mentre con i giocatori che l’Olbia vorrebbe trattenere, su tutti Ragatzu e La Rosa, ci sarebbe stata solo una chiacchierata informale. Per il resto, esclusi Bellodi e Arboleda che potrebbero rimanere anche in D, la squadra è da rifare. L’Olbia starebbe ragionando anche sulla sede del ritiro precampionato: l’idea sarebbe solcare il Tirreno, dopo cinque estati a Buddusò, per preparare la stagione in Toscana.

