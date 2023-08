Per il Reis 87 mila euro 

E’ di circa 87mila euro la quota parte spettante agli otto Comuni del Plus “Quartu Parteolla” per l’attuazione dei programma Reis. Si tratta di fondi aggiuntivi provenienti dalle economie realizzate negli anni precedenti e redistribuite dalla Regione. Dolianova, in qualità di ente capofila del Plus, provvederà ad assegnare le risorse agli altri Comuni (Burcei, Donori, Maracalagonis, Quartu, Serdiana, Sinnai e Soleminis). I fondi del Reddito di inclusione sociale sono finalizzati all’attuazione di progetti personalizzati rivolti a persone in difficoltà economica. Possono beneficiarne singoli soggetti o nuclei familiari all’interno dei quali almeno uno dei componenti sia residente in Sardegna da oltre due anni. Sono esclusi dal beneficio i soggetti con un reddito Isee superiore a 12 mila euro o con un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, di oltre 40 mila euro. (c. z.)

