Per il recupero dell’ex asilo 300 mila euro 

Bonifica, ripulitura dell’area, sistemazione del cortile e realizzazione di nuove aree verdi: con 300 mila euro – fondi regionale e comunale – verranno ripristinati e recuperati gli spazi esterni dell’ex asilo di via Premuda. È quanto deciso con una delibera della Giunta approvata nell’ultima seduta di martedì scorso. Un passo importante nel fornire un presidio istituzionale nel quartiere di San Michele.

Le risorse consentiranno la bonifica e la ripulitura dell’area, la risistemazione e la riqualificazione delle aree del cortile con l’aggiunta di nuove aree verdi. Inoltre verranno realizzati nuovi ingressi pedonali alla struttura e un nuovo impianto di illuminazione esterna. Il tutto in vista del futuro dello stabile che ospiterà, come evidenziato dall’assessora alla Salute e al benessere di cittadine e cittadini, Anna Puddu, «l’ufficio per le politiche familiari e sarà la nuova casa di un centro per la famiglia a disposizione di tutte e tutti. Un passo ulteriore per non lasciare indietro nessuno, come previsto nelle politiche sociali di questa amministrazione».

Con un’altra delibera della giunta si è preso atto del protocollo d’intesa tra la conferenza locale di giustizia riparativa del distretto della Corte d’appello di Cagliari e il Comune per l'istituzione del centro per la giustizia riparativa. Questo consentirà di avere il primo avamposto in città di questo modello di giustizia, un servizio che restituisce centralità alla vittima e alla riparazione delle conseguenze dannose del reato attraverso lo strumento della mediazione penale.

