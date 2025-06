per il real putzu cinque trofei su cinque 

Cinque su cinque. La stagione perfetta del Real Putzu si è chiusa con la Coppa Fair play conquistata nella finale contro la Monreale, l’altra squadra meglio classificata nella graduatoria Disciplina. «La più prestigiosa, quella che non eravamo riusciti ancora a conquistare dopo ventisette anni», ammette Paolo Piras, fondatore, presidente e difensore centrale dei gialloblù. «Non ci aspettavamo di fare l’en plein», continua il 52enne patron dei putzesi, «siamo partiti con l’obiettivo di vincere ed è sempre una grande gioia poter conquistare dei trofei, non ci si abitua mai alle vittorie».

Nonostante i titoli che costellano la quasi trentennale storia del Real Putzu, il massimo dirigente Piras non si accontenta e punta ancora in alto. «Abbiamo raggiunto l’apice, ci manca solo il titolo nazionale. Ci abbiamo provato per sette anni, andandoci anche vicino. Chissà, magari potremo provarci il prossimo anno, sarebbe molto bello ma non è facile». Intanto si pensa già alla prossima stagione. «Ripartiremo con la stessa voglia di ripeterci e di crescere ancora, con la conferma del gruppo».

