Per il Real Madrid è già iniziata l’era di Xabi Alonso 

Madrid. Sabato la commozione per la gara d’addio di Carlo Ancelotti, e Luka Modric, ieri il Real Madrid ha voltato già pagina, con l’annuncio ufficiale di Xabi Alonso come nuovo allenatore. Lo spagnolo ha firmato un contratto triennale, fino al 2028, e assumerà l’incarico dal 1° giugno, quando comincerà a preparare la squadra per la partecipazione al Mondiale per club, al via alla metà del mese. Il 43enne ex stella della nazionale spagnola aveva un contratto col Bayer Leverkusen, che ha trasformato in una squadra vincente, ma con la clausola di potersi liberare se avesse voluto ingaggiarlo una delle squadre in cui aveva giocato: Real, Liverpool e Bayern Monaco. «Alonso è una delle più grandi leggende del Real e del calcio mondiale - sottolinea il club madrileno nel comunicato ufficiale -. Ha indossato la nostra maglia in 236 partite tra il 2009 e il 2014. In quel periodo ha vinto sei trofei». Il suo arrivo a Madrid era dato per probabile da tempo e tutto è stato accelerato dalla stagione meno brillante del previsto vissuta dalla squadra merengue, che ha portato anche al passaggio di Ancelotti al di là dell’Atlantico, sulla panchina della nazionale del Brasile. Dopo le vittorie nella Supercoppa Europea e nella Coppa Intercontinentale, il Real è stato eliminato dall’Arsenal ai quarti di Champions e in Liga il Barcellona gli ha strappato il titolo.

