«Per il rapporto Crenos metodologia rigorosa» 

Dopo le polemiche sull’ultimo Rapporto Crenos – l’assessore alla Sanità Carlo Doria ha parlato di “propaganda politica” – interviene il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola. «Non entro nelle valutazioni sulle politiche della sanità degli ultimi vent’anni in Sardegna, entro nel merito invece dell’attività di ricerca e dei suoi risultati. Mi sembra chiaro che la metodologia del Rapporto Crenos sia robusta e rigorosa, derivata da prassi consolidate e vagliate dalla comunità scientifica internazionale, e non frutto di una estemporanea vivacità fantasiosa di ricercatori e ricercatrici. Trovo giusto che l’assessore “commenti” i risultati, ma c’è una radicale differenza tra risultati che possono essere oggetto di valutazione politica e processo scientifico che porta a dei risultati in modo indipendente da vincoli politici». Ancora, dice il rettore, «dietro una ricerca collettiva c’è il lavoro di tante persone, ricercatori, personale tecnico amministrativo e bibliotecario, che tengono alla reputazione del proprio Ateneo, inoltre, è importante rassicurare le nostre studentesse e i nostri studenti. Questo è quello che con questo intervento tengo assolutamente e incondizionatamente a difendere».

