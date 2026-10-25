SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie A2.
26 ottobre 2026 alle 00:37

Per il Quartu un altro stop 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Quartu incassa la seconda sconfitta consecutiva e torna dalla trasferta contro il Modena Cavezzo Futsal senza punti. Una gara ad alta intensità, nella quale i biancorossi non sono riusciti a trovare la via del gol, pagando la concretezza degli avversari. Il 3-0 finale lascia la formazione di Diego Podda a quota quattro punti, all’ottavo posto in classifica.

La partita si sblocca al 14’, quando Costa porta avanti i padroni di casa. Il Quartu cerca di restare in partita, ma nella ripresa arriva il raddoppio degli emiliani: al 29’ Ben Saad trova la rete del 2-0, mentre appena due minuti più tardi un’autorete fissa il risultato sul definitivo 3-0.

Per i biancorossi si tratta di un nuovo stop dopo quello del turno precedente. La squadra è chiamata ora a reagire per ritrovare continuità e riprendere il proprio cammino in campionato. Nonostante l’intensità del confronto, il Quartu non è riuscito a concretizzare le occasioni per riaprire la gara, lasciando agli avversari la possibilità di gestire il vantaggio. Sarà fondamentale ripartire dal lavoro settimanale per preparare al meglio il prossimo appuntamento.

L’occasione per voltare pagina arriverà nel prossimo turno, quando la formazione di Podda tornerà a giocare davanti al proprio pubblico contro l’Aosta Calcio 511. Una sfida importante per cercare il riscatto, interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi per risalire la classifica, ritrovando fiducia e convinzione nei propri mezzi. (lu. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Malamovida

Un’altra notte di violenza a Cagliari: venticinquenne preso a sprangate

Tre episodi nel giro di poche ore tra viale Elmas, via Newton e via Contivecchi 
Francesco Pinna
L’emergenza

«Siher aveva finalità eversive»

I pm: incitava alla mobilitazione «fino alla caduta di questo governo ladro» 
La protesta

«Il data center? Solo un bluff»

Sit-in degli ambientalisti a Nuraxi Figus per chiedere chiarezza 
Antonella Pani
Regione

Campo largo sardo, la visita di Schlein allenta la tensione

Rinnovata collaborazione tra Pd e M5S ma sulle commissioni manca l’intesa 
Roberto Murgia
Congresso straordinario

La nuova Lega riparte da Salvini

Federalismo fiscale e stop armi a Kiev, il leader confermato con il 76% dei voti 
Matteo Mascia