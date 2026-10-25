Per il Quartu un altro stop 

Il Quartu incassa la seconda sconfitta consecutiva e torna dalla trasferta contro il Modena Cavezzo Futsal senza punti. Una gara ad alta intensità, nella quale i biancorossi non sono riusciti a trovare la via del gol, pagando la concretezza degli avversari. Il 3-0 finale lascia la formazione di Diego Podda a quota quattro punti, all’ottavo posto in classifica.

La partita si sblocca al 14’, quando Costa porta avanti i padroni di casa. Il Quartu cerca di restare in partita, ma nella ripresa arriva il raddoppio degli emiliani: al 29’ Ben Saad trova la rete del 2-0, mentre appena due minuti più tardi un’autorete fissa il risultato sul definitivo 3-0.

Per i biancorossi si tratta di un nuovo stop dopo quello del turno precedente. La squadra è chiamata ora a reagire per ritrovare continuità e riprendere il proprio cammino in campionato. Nonostante l’intensità del confronto, il Quartu non è riuscito a concretizzare le occasioni per riaprire la gara, lasciando agli avversari la possibilità di gestire il vantaggio. Sarà fondamentale ripartire dal lavoro settimanale per preparare al meglio il prossimo appuntamento.

L’occasione per voltare pagina arriverà nel prossimo turno, quando la formazione di Podda tornerà a giocare davanti al proprio pubblico contro l’Aosta Calcio 511. Una sfida importante per cercare il riscatto, interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi per risalire la classifica, ritrovando fiducia e convinzione nei propri mezzi. (lu. b.)

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