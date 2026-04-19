per il quartu è salvezza 

Il Quartu centra l’obiettivo e conquista una salvezza meritata travolgendo 4-0 il Futsal Villorba in un PalaBeethoven caldo e partecipe. Una vittoria netta, costruita con pazienza e determinazione che permette ai rossobianchi di chiudere i conti dopo il successo dell’andata e di festeggiare insieme ai propri tifosi.

Il match

La gara si apre su ritmi elevati e grande intensità. Il Quartu prende subito il controllo spingendo con continuità e creando diverse occasioni con Guti, Siddi, Murroni e Cau senza però trovare subito il gol. Il vantaggio arriva al 14’: Siddi, servito da Tidu, trova dalla distanza la rete che sblocca il match. Da quel momento i padroni di casa gestiscono con ordine fino all’intervallo.

Secondo tempo

Nella ripresa il match si fa più fisico ma i rossobianchi restano lucidi. Il Villorba si gioca il tutto per tutto con il power-play ma viene punito da Guti che recupera palla e firma il 2-0. Nel finale arrivano anche il tris di Cau e il poker di capitan Serginho, all’ultima gara della carriera, tra applausi ed emozione. È il sigillo su una salvezza conquistata con cuore e determinazione e che certifica la crescita della squadra nel finale di stagione.

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