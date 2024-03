«Per il prossimo carnevale riporteremo in città la sfilata coi carri» 

Un’associazione per far arrivare le sfilate carnevalesche a Sestu, con i carri, come una volta. È nata Friends APS, fondata da un gruppo di appassionati. A capo c’è Alessio Orrù, imprenditore. «Volevamo far rivivere il carnevale di un tempo, quello che io ricordo fin da ragazzino, un’usanza che si è persa, senza un particolare motivo, una quindicina di anni fa. Al tempo stesso non vogliamo metterci in concorrenza con Pro Loco, I Nuraghi, Is Mustayonis, che organizzano già sfilate con i costumi tradizionali sotto Carnevale».

Via libera invece a carri in cartapesta con scenari ispirati alla satira sociale, alla fantascienza, ai fumetti o chissà cos’altro e unico limite la fantasia. Già scelta la data della sfilata, sabato 15 marzo e domenica 16 marzo 2025. L’associazione è composta da Alessio Orrù, Alessandro Bullita, Sandra Serra, Vanessa Piga, Gianluca Mameli, Ivan Perra, Desideria Aprea, Jole Piga, Carla Cossu, Francesco Piras e Rossano Spano. “Tra di noi ci sono anche imprenditori che hanno fornito volontariamente i soldi del premio.

Ringraziamo il Comune per aver approvato la manifestazione”, conclude Orrù. Per partecipare si può chiamare il numero 379/1158629, 342/7081231 o inviare mail a associazione.friends@hotmail.com.

