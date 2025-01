Per il primato la Torres c’è 

Sassari. Il segnale è chiaro e preciso: per il primato bisogna fare i conti anche con la Torres. La vittoria sulla ormai ex capolista Pescara, il bel gioco espresso e il ritorno del pubblico (quasi 4.500 spettatori) hanno mostrato il volto di una Sassari che vuole dire la sua nella rincorsa alla Serie B. «Ambiziosi ma con equilibrio», è il mantra che ripete l’allenatore Alfonso Greco, il quale poi ha sottolineato come l’unità di intenti di tutte le componenti (tifosi di tutti i settori compresi) porta «a una spinta che i ragazzi avvertono».

Che partita

La scintillante prestazione contro gli abruzzesi ha confermato che i rossoblù si esprimono al meglio quando trovano avversarie che cercano di imporre il proprio gioco anziché chiudersi nella metà campo difensiva e utilizzare quasi tutte le energie per spezzare i ritmi e le azioni, non di rado anche coi mezzucci come finti infortuni e perdite di tempo varie. L’Entella ieri ha vinto e resta a +5 (mentre la Ternana ha pareggiato), ma il torneo è lungo.

In crescita

L’ala Varela si è sbloccata definitivamente. Ha segnato un mese fa contro l’Ascoli, si è ripetuta alla prima di ritorno contro la Vis Pesaro e adesso è arrivato il gol più pesante di tutti, quello che è servito a battere il Pescara. «Sto cercando di essere più pratico nelle giocate», ha rivelato il giocatore. Allo stesso tempo va rimarcato che il ritorno ai propri (elevati) livelli di rendimento del difensore Idda e dell’esterno destro Zecca ha aiutato tutto il gruppo a crescere. Ci sono poi alcuni piccoli accorgimenti tattici adottati da mister Greco per rendere meno prevedibile la manovra. Le variazioni sono indispensabili per sorprendere le avversarie, anche se un conto è giocare contro chi affronta la Torres a viso aperto, un altro contro chi pensa a chiudersi.

Prospettive

Da un punto di vista tattico e anche mentale il prossimo match è insidioso. Il Milan Futuro (domenica alle 12,30) sarà anche formazione della zona playout, ma ha già dato due dispiaceri ai rossoblù: prima strappando un punto al “Vanni Sanna” (0-0) dopo una gara in sofferenza per i sassaresi, quindi eliminando la squadra sarda dagli ottavi di Coppa Italia con il colpaccio in trasferta. I rossoneri hanno poi perso nei quarti col Caldiero Terme, formazione mediocre che occupa il penultimo posto del girone A della Serie C.

La Torres deve esorcizzare il Diavolo e vincere più partite possibili, perché la crisi che ha colpito il Pescara potrebbe arrivare anche per Virtus Entella e Ternana.

