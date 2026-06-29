«Per il ponte ci rivolgeremo al Governo» 

Il nuovo sindaco di Villaputzu lo ha detto ieri pomeriggio durante il Consiglio di insediamento: «Dobbiamo risolvere la questione del ponte sul Flumendosa», ha sottolineato Pierpaolo Piu, «nei prossimi giorni ci rivolgeremo al Governo non per chiedere un favore ma perché venga riconosciuto il carattere strategico di una struttura indispensabile per il futuro di Villaputzu e dell’intero Sarrabus».

Prima e dopo questa dichiarazione, ecco l’appello all’unità del paese: «Il primo impegno che assumo non riguarda un’opera pubblica ma il clima della nostra comunità. Vorrei che Villaputzu tornasse a essere un luogo dove ci si può guardare negli occhi anche se non la si pensa allo stesso modo. Il bene comune sia il punto d’incontro fra idee diverse».

La Giunta

Piu ha dunque comunicato gli assessori, già nominati nei giorni scorsi: il vicesindaco è Giancarlo Porcu, a lui vanno le deleghe al Patrimonio agricolo e forestale e ai Servizi manutentivi e tecnologici. A Salvatore (Toto) Melis le deleghe agli Affari generali e culturali, Gestione patrimonio immobiliare e porto turistico, Urbanistica, Viabilità e trasporti. A Viviana Loi le Politiche sociali e la Pubblica istruzione. Infine a Sabrina Pili le Attività produttive, il turismo, gli Eventi e le manifestazioni. Incarichi specifici anche per gli altri consiglieri: Marisa Loi si occuperà di Politiche giovanili e per le famiglie, Giuseppe Mura (capogruppo di maggioranza) di Lavori pubblici e rapporti con le associazioni, Simone Camboni di Sport e dei rapporti con Santa Maria, Quirra e Porto Corallo. Infine Marco Meloni di Politiche ambientali.

L’opposizione

Dall’altra parte Denise Piras, sconfitta da Piu per 117 voti, ha rilanciato l’appello alla collaborazione, alla trasparenza e al confronto leale. Sulla stessa linea Sandro Porcu, sindaco negli ultimi 11 anni e adesso capogruppo di minoranza (con record di preferenze per un consigliere, ben 439): «Svolgerò il ruolo con serietà, rispetto e determinazione», ha sottolineato Porcu in Aula, «saremo una opposizione vigile, competente e propositiva. Sosterremo ogni scelta che riterremo utile per Villaputzu e criticheremo con fermezza ciò che riterremo non vada nell’interesse collettivo». Porcu ha aggiunto che il risultato elettorale «ha restituito un paese spaccato in due». E in questo «ha inciso la vicenda del ponte, una ferita per tutti noi. Adesso è il momento delle responsabilità e non delle contrapposizioni continue. Le opere, i programmi e le idee non hanno colore politico».

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