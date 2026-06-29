VaiOnline
Villaputzu.
30 giugno 2026 alle 00:21

«Per il ponte ci rivolgeremo al Governo» 

Il Consiglio comunale si insedia e il sindaco Piu indica il primo obiettivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il nuovo sindaco di Villaputzu lo ha detto ieri pomeriggio durante il Consiglio di insediamento: «Dobbiamo risolvere la questione del ponte sul Flumendosa», ha sottolineato Pierpaolo Piu, «nei prossimi giorni ci rivolgeremo al Governo non per chiedere un favore ma perché venga riconosciuto il carattere strategico di una struttura indispensabile per il futuro di Villaputzu e dell’intero Sarrabus».

Prima e dopo questa dichiarazione, ecco l’appello all’unità del paese: «Il primo impegno che assumo non riguarda un’opera pubblica ma il clima della nostra comunità. Vorrei che Villaputzu tornasse a essere un luogo dove ci si può guardare negli occhi anche se non la si pensa allo stesso modo. Il bene comune sia il punto d’incontro fra idee diverse».

La Giunta

Piu ha dunque comunicato gli assessori, già nominati nei giorni scorsi: il vicesindaco è Giancarlo Porcu, a lui vanno le deleghe al Patrimonio agricolo e forestale e ai Servizi manutentivi e tecnologici. A Salvatore (Toto) Melis le deleghe agli Affari generali e culturali, Gestione patrimonio immobiliare e porto turistico, Urbanistica, Viabilità e trasporti. A Viviana Loi le Politiche sociali e la Pubblica istruzione. Infine a Sabrina Pili le Attività produttive, il turismo, gli Eventi e le manifestazioni. Incarichi specifici anche per gli altri consiglieri: Marisa Loi si occuperà di Politiche giovanili e per le famiglie, Giuseppe Mura (capogruppo di maggioranza) di Lavori pubblici e rapporti con le associazioni, Simone Camboni di Sport e dei rapporti con Santa Maria, Quirra e Porto Corallo. Infine Marco Meloni di Politiche ambientali.

L’opposizione

Dall’altra parte Denise Piras, sconfitta da Piu per 117 voti, ha rilanciato l’appello alla collaborazione, alla trasparenza e al confronto leale. Sulla stessa linea Sandro Porcu, sindaco negli ultimi 11 anni e adesso capogruppo di minoranza (con record di preferenze per un consigliere, ben 439): «Svolgerò il ruolo con serietà, rispetto e determinazione», ha sottolineato Porcu in Aula, «saremo una opposizione vigile, competente e propositiva. Sosterremo ogni scelta che riterremo utile per Villaputzu e criticheremo con fermezza ciò che riterremo non vada nell’interesse collettivo». Porcu ha aggiunto che il risultato elettorale «ha restituito un paese spaccato in due». E in questo «ha inciso la vicenda del ponte, una ferita per tutti noi. Adesso è il momento delle responsabilità e non delle contrapposizioni continue. Le opere, i programmi e le idee non hanno colore politico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 