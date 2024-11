Per il Perdaxius solo un pari, il Samugheo non si ferma più 

Perdaxius 2

Cortoghiana 2

Perdaxius : E. Di Meglio, Curreli, Fidanza, Miali, Giganti, Cogotti, D. Congiu, Chia, D. Pinna, Mazzotta (70’ K. Congiu), Medda. Allenatore Tinti.

Atl. Cortoghiana : Pilleri, Marreddu, Landis, Farris, C. Scardanzan, S. Mura (46’ Foglia), Fenu, Manca, Pisu (70’ Mullano), Sanna, Galli. Allenatore Carrus.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : 10’ Farris, 44’ D. Pinna, 78’ D. Congiu, 80’ Fenu.

È un continuo rincorrersi il derby fra Perdaxius e Atletico Cortoghiana, fino a quando il risultato non si assesta sul 2-2. L’equilibrio lo spezzano gli ospiti con lo splendido gol di Farris al 10’. Deve trascorrere l’intera prima frazione per assistere al pari dei padroni di casa siglato da D. Pinna di testa.

Poi ecco una ripresa ricca di gioco e occasioni: Medda al 55’ rischia di portare in vantaggio il Perdaxius con una botta da 20 metri che non termina distante dal palo. Il Cortoghiana giostra meglio ma il Perdaxius è più incisivo soprattutto quando sfonda sulla sinistra: al 73’ al culmine di un’azione corale D. Congiu si ritrova la palla sul destro e non sbaglia. La reazione degli ospiti è di qualità: altrimenti non si spiega la bella azione che due minuti dopo porta Fenu al pareggio con un’incursione in area.

