«Per il Pd sardo è un nuovo inizio» 

«Dobbiamo realizzare una piattaforma programmatica di lunga durata. La Sardegna ha bisogno di un governo stabile per almeno dieci anni, che possa fare riforme strutturali importanti, a partire da quella della burocrazia della macchina regionale. Penso poi al problema dello spopolamento che non possiamo pensare di risolvere con una manovra di bilancio».

«Le forze politiche con le quali abbiamo fatto opposizione in Consiglio regionale per quattro anni. Ma il campo va allargato anche alle formazioni autonomiste e sardiste ugualmente interessate a costruire questo vasto fronte. Il Pd è per costituire un’alleanza che sia la più ampia possibile all’interno di un programma di governo credibile e attuabile. Tutti quelli che vogliono contribuire a scriverlo sono ben accetti».

Piero Comandini è segretario regionale del Pd da poche ore e già pensa a come arginare il centrodestra alle prossime regionali. Marzo servirà a definire gli aspetti strutturali del partito, dopodiché – ha annunciato ieri alla sua prima uscita dopo l’ufficialità dei risultati delle primarie – «convocherò un tavolo programmatico per costruire un’alternativa al governo sardo leghista».

Piero Comandini è segretario regionale del Pd da poche ore e già pensa a come arginare il centrodestra alle prossime regionali. Marzo servirà a definire gli aspetti strutturali del partito, dopodiché – ha annunciato ieri alla sua prima uscita dopo l’ufficialità dei risultati delle primarie – «convocherò un tavolo programmatico per costruire un’alternativa al governo sardo leghista».

Chi parteciperà al tavolo di coalizione?

«Le forze politiche con le quali abbiamo fatto opposizione in Consiglio regionale per quattro anni. Ma il campo va allargato anche alle formazioni autonomiste e sardiste ugualmente interessate a costruire questo vasto fronte. Il Pd è per costituire un’alleanza che sia la più ampia possibile all’interno di un programma di governo credibile e attuabile. Tutti quelli che vogliono contribuire a scriverlo sono ben accetti».

Che tipo di programma di governo ha in mente?

«Dobbiamo realizzare una piattaforma programmatica di lunga durata. La Sardegna ha bisogno di un governo stabile per almeno dieci anni, che possa fare riforme strutturali importanti, a partire da quella della burocrazia della macchina regionale. Penso poi al problema dello spopolamento che non possiamo pensare di risolvere con una manovra di bilancio».

Nel 2019 candidato governatore era Massimo Zedda. Stavolta tocca al Pd?

«Non lo escludo, è comunque il punto d’arrivo di un percorso che parte adesso. Il Pd ha comunque donne e uomini all'altezza».

Sarà lei il candidato alla presidenza?

«Quando abbiamo perso le elezioni politiche in modo disastroso ho deciso di scendere in campo per la segreteria del partito, per far sì che il Pd possa presentarsi al meglio alle prossime elezioni regionali. Ma non con il secondo fine di correre per la presidenza della Regione».

Parla di allargamento a forze autonomiste e sardiste: sardista è anche il partrito del presidente Solinas.

«A dieci mesi dal voto a nessuno di noi è venuto in mente che si possano fare accordi col presidente del partito di governo nell’Isola. Ci divide la politica da lui messa in campo, il modo in cui interpreta il sardismo. Non è il modo di Emilio Lussu, né di Mario Melis. Nessuno dei due avrebbe messo il destino dell’Isola nelle mani dei leghisti».

E della legge sulle autonomie differenziate cosa pensa?

«Pagando la cambiale dell’autonomia differenziata ai leghisti, la premier Meloni ha gettato la maschera. Per la Sardegna è un momento pericoloso e oggi più che mai c’è bisogno di un Pd e di una coalizione forte per contrastare un disegno di legge che rischia di penalizzare i sardi su temi come la sanità e l’istruzione. Mi imbarazza molto il silenzio del presidente della Regione sulle autonomie differenziate».

Ha atteso molto prima di parlare da segretario. Cosa dice a chi l’ha votata?

«Ringrazio gli oltre 35mila che domenica sono andati a votare. Per noi è motivo d’orgoglio e speranza perché significa che la proposta politica che io e Giuseppe Meloni abbiamo messo in campo in qualche modo ha interessato i sardi».

Perché parla di «noi»?

«Il risultato e mio ma anche di Giuseppe Meloni a cui riconosco impegno e passione. Un risultato che sento della comunità che adesso, insieme, dobbiamo ricostruire».

Dopo il 26 non sembravate così in sintonia.

«Oggi mettiamo fine a quanto accaduto e agli errori fatti dopo la chiusura dei seggi e sulle interpretazioni regolamentari. Oggi quella pagina si chiude, la voltiamo e scriviamo "inizio”. Un nuovo inizio del Pd in Sardegna. Sia io che Meloni siamo per un partito federato a livello nazionale con l’obiettivo di avere più autonomia, necessaria per consentire al partito sardo di fare le proprie scelte in termini di candidature, proposte politiche sui problemi».

Ma cosa è successo con le schede di Quartu. È vero che è stata la sua corrente a voler ritardare lo spoglio?

«Nessun mio intervento in questo senso. Anzi ho subito dichiarato che quelle urne andavano aperte e che i risultati dovevano essere scritti nei verbali. Semplicemente il presidente dei seggi e gli scrutatori hanno sollevato il caso».

Come sarà il Pd guidato da Comandini?

«Aperto. Ci interessa riavvicinare le persone alla politica. Per un partito popolare come il nostro è preoccupante che sempre meno persone vadano a votare. Dobbiamo evitare che i vuoti democratici siano occupati dalla destra o da formazioni populiste»

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata