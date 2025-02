Per il Parma l’obbligo di vincere alla Domus 

“Pericoloso spartiacque”. Parma trema, la sfida di Cagliari sarà di quelle che possono segnare il resto della stagione. Lo dicono il clima interno, la classifica e il calendario. La squadra di Fabio Pecchia, tecnico che ha piacevolmente incassato la fiducia della società dopo il tonfo del Tardini con il Lecce, oggi sarebbe una delle tre in odore di serie B, ruolo che si vorrebbe cedere proprio al Cagliari, alla fine della gara di domenica. Lo sperano i tifosi emiliani, furibondi nei loro blog anche per una campagna di rafforzamento giudicata malissimo. Lo chiede la società, con il direttore sportivo Mauro Pederzoli, uno degli ex della partita, che prova a calmare la piazza evitando (per ora) lo sfascio di un esonero pericolosissimo.

Lo scenario

Il Parma in trasferta non graffia. Ha vinto solo una partita (a Venezia), ne ha perse cinque centrando però anche cinque pareggi. Nelle ultime due trasferte è uscita male dal match col Genoa e con il Milan, ma è stata la sconfitta in casa con il Lecce, venerdì 31 gennaio, a scatenare quella parte di città che tifa gialloblù. Un nutrito gruppo di supporter si era riunito sotto l'ingresso della tribuna, con cori di protesta contro la squadra e la società. La situazione era rimasta sotto controllo, con l'area che grazie al presidio di carabinieri e polizia era stata presto abbandonata dai tifosi. Mentre, davanti ai giornalisti, il ds Pederzoli aveva difeso la squadra e negato un possibile esonero di Pecchia: «Sgombriamo il campo da ogni dubbio, non c'è nessuna decisione nell'aria, i ragazzi hanno dato tutto, il risultato va accettato». Pederzoli aveva anche affrontato il tema mercato, nonostante mancassero due giorni alla fine della sessione invernale: «Il grosso è stato fatto».

In campo

I Ducali sono reduci da tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare: la loro vittoria più recente è datata fine 2024, il 2-1 casalingo a spese del Monza. A Cagliari Pecchia si presenterà senza l’attaccante Valentin Mihaila, costretto ad abbandonare il campo nella disfatta contro il Lecce per un problema muscolare. L’ennesimo infortunio di una stagione complicata per i crociati che rischiano di dover fare a meno ancora di Hernani. Il brasiliano ha saltato la gara di venerdì scorso ma in questi giorni lo staff medici sta facendo di tutto per consentire a Hernani di scendere in campo alla Unipol Domus per giocare una gara che può valere una stagione.

Pecchia ha giocato quasi sempre con un elastico 4-2-3-1, molto simile a quello del Cagliari ma spesso decimato da assenze importanti. Man, Charpentier, Osorio, Circati e Kowalsky non saranno della sfida di domenica, parziale scusante per il tecnico che – con l’organico al completo – avrebbe certamente raccolto più punti rispetto ai 20 messi insieme in 23 giornate.

All’andata fu una sfida spettacolo, con il Parma per due volte costretto a inseguire: vantaggio firmato da Zortea, pareggio di Man, poi Marin e quindi il rigore di Hernani a 3 minuti dalla fine per un 2-2 che sembrava definitivo. Ma in 50 secondi, dopo la palla al centro, il Cagliari con una giocata pazzesca Gaetano-Piccoli andò a segno per acchiappare tre punti pesantissimi. Domenica il clima sarà diverso, la paura di perdere potrebbe tarpare le ali a qualsiasi velleità di calcio divertente.

RIPRODUZIONE RISERVATA