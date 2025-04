Per il Papa nuovi miglioramenti 

Città del Vaticano. Papa Francesco migliora: una radiografia ha evidenziato una regressione dell'infezione polmonare. Ha ripetuto le analisi, è la seconda volta dalle dimissioni dall'ospedale, e anche stavolta i valori sono nella norma. Tra la terapia e la fisioterapia, trova il tempo per lavorare seduto alla scrivania. Celebra la messa tutti i giorni nella cappellina di Santa Marta, dove risiede. La fisioterapia ha migliorato la sua voce e i movimenti. L'umore è «migliorato», fa sapere la sala stampa vaticana. Tutto procede dunque secondo quanto era stato indicato dai medici che avevano chiesto al Papa, al momento delle dimissioni dal Gemelli, di osservare una stretta convalescenza per due mesi. Il Papa, ancora aiutato dall'ossigeno anche ad alti flussi per parte della notte, è assistito giorno e notte.

Bergoglio migliora di giorno in giorno ma resta di fatto blindato. A dieci giorni dall'uscita dall'ospedale non ha ricevuto visite e vede solo il personale che lo assiste e gli strettissimi collaboratori. Durante la convalescenza non avrebbe incontrato neanche il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, suo primo collaboratore. «Non è da solo», insistono dalla sala stampa, sottolineando i tanti messaggi di affetto che ogni giorno trova sulla sua scrivania nel convento di Santa Marta.

A parte il breve saluto di due domeniche fa dal balconcino del Gemelli, non ci sono nuove immagini del Papa. Anche il videomessaggio diffuso ieri, con le intenzioni di preghiera per aprile, ha la voce del Papa (registrata prima del ricovero) e immagini di repertorio. È probabile una sua presenza, in qualche forma, domenica per il Giubileo dei malati. Francesco ha delegato monsignor Rino Fisichella a celebrare, al suo posto, la messa a San Pietro, ma è da attendersi un suo saluto se le condizioni di salute glielo permetteranno.

Della sua presenza ai riti della Settimana Santa e, soprattutto, alla benedizione Urbi et Orbi di Pasqua (il 20 aprile), per la sala stampa vaticana «è prematuro» parlarne. Lo è anche del possibile incontro con il vicepresidente americano JD Vance che, secondo indiscrezioni, starebbe preparando una visita in Italia per fine mese.

Oggi in Vaticano si celebreranno i vent'anni dalla morte di San Giovanni Paolo II. Sarà celebrata una messa dal cardinale Parolin nella basilica vaticana, sarà presente anche la premier Giorgia Meloni.

