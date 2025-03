Per il Papa già un mese di ricovero 

Roma. La situazione medica del Papa resta stabile, non ci sono novità sostanziali da comunicare. Per questo i medici, ieri, hanno deciso di non redigere il bollettino medico che pure era stato annunciato. Presumibilmente ci sarà stasera, ma in ogni caso le notizie sulla salute di Bergoglio, visti i tempi lunghi della malattia, saranno d’ora in avanti meno frequenti.

Il fatto che Papa sia stabile è comunque considerato «un elemento positivo», sottolineava ieri la Sala stampa vaticana, in coincidenza con il mese esatto di ricovero compiuto dal Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma. Era entrato il 14 febbraio. All'inizio si era parlato di una bronchite, nei giorni successivi è poi emersa la polmonite bilaterale. Quindi quattro settimane di alti e bassi, le crisi respiratorie che hanno fatto temere il peggio, infine la stabilità. E ancora il lieve miglioramento in un quadro che resta complesso. Il recupero non si risolverà in pochi giorni. Le dimissioni del Papa sembrano tutt'altro che imminenti.

