Per il nuovo Alghero subito la prova Budoni 

Alghero. Domani arriva la capolista Budoni e l’Alghero si prepara sotto la guida del nuovo tecnico Mario Fadda. Giocatori al lavoro sul sintetico del Pino Cuccureddu, che sabato sarà teatro della sfida con la prima della classe. All’andata finì 2-0 per i galluresi. Era il 19 ottobre, ma sembra passata un’eternità.

E se il Budoni ha preso il volo (è in vetta, +6 sul Monastir), l’Alghero è crollato al decimo posto (a pari punti con il San Teodoro), con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona playout. Lo score recita 5 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, con il quarto peggior attacco (18) e la settima peggior difesa (24 reti incassate, come il Taloro Gavoi).

Il crollo è arrivato nelle ultime undici giornate, con sei sconfitte (l’ultima domenica scorsa a Cagliari nello scontro diretto contro la Ferrini), quattro pareggi e un solo successo (il 3-0 casalingo al Li Punti del 18 gennaio). Una situazione che ha convinto società e guida tecnica a sedersi attorno a un tavolo e convenire che fosse meglio fermare il comune cammino per dare un energico scossone all’ambiente giallorosso. E allora, al posto di Gian Marco Giandon (e del preparatore dei portieri Francesco Galluccio) è arrivato Mario Fadda, ex tecnico di Siligo, Bonorva, Taloro e Ossese.

«Ho trovato, come logico, una squadra un po’ delusa», ha dichiarato il 48enne di Siligo, «ma l’ambiente è carico. Sono tutti pronti a mettersi a disposizione. È chiaro che c’è da lavorare, sono stato chiamato per questo e non mi nascondo». Fadda guarda a domani: «Ci sono i tre punti in palio. Giochiamo contro una squadra costruita per vincere il campionato ma noi siamo a casa nostra, dobbiamo fare punti e fare la prestazione. Dobbiamo sudare la maglia e dare tutto. Questo ci chiede la gente e questo dobbiamo fare per uscire da questa situazione».



RIPRODUZIONE RISERVATA