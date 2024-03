Per il nonnino via d’uscita vicina 

Il Comune di Desulo lavora senza soste per rompere l’isolamento, a cui da 13 giorni è costretto nella sua casa di via Lai, Antonio Fais, 102 anni, invalido e costretto in carrozzina, impossibilitato ad usufruire dell’assistenza domiciliare, dopo il crollo di un muro portante, che blocca l’accesso all’abitazione, tramite una servitù di passaggio col vicino. Se nei giorni scorsi si era rivelato poco fruttuoso l’invio sul luogo di una ditta, incaricata (tramite apposita ordinanza) di realizzare una passerella provvisoria, ora sarebbero in corso lavori autonomi di ripristino della viabilità che, tuttavia, non mancano di preoccupare la famiglia Fais, che vorrebbe giungere quanto prima ad una soluzione del caso.

L’attesa

I familiari del nonnino centenario preferiscono evitare commenti sulla vicenda. Si limitano ad «auspicare in una via d’uscita da una fase che si sta rivelando un vero e proprio incubo. Con la possibilità di peggiorare in caso di piogge».

Il sindaco

Gian Cristian Melis cerca una soluzione. A prevalere è la linea della cautela: «Non posso entrare nel merito delle questioni civilistiche sottese alla vicenda. Si tratta di un questione delicata che richiede un esame in altre sedi e non certo nella scrivania del sindaco». Ma la prerogativa resta quella di arrivare ad un epilogo positivo: «La priorità mia e dell'amministrazione è quella di assicurare un accesso al signor Fais, che ha bisogno di cure e soprattutto di rispetto». Spiega: «Il Comune si è mosso cercando di valutare tutti gli aspetti del caso, facendosi propulsore per trovare una soluzione. Sono intervenuti i tecnici comunali, la polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che trasmettere atti e verbali a chi di competenza, non potendo esprimere altre valutazioni di merito».

Da qui l’annuncio: «Stiamo lavorando ad una conclusione condivisa». Nel paese si fa fronte quadrato intorno a “Tziu Antoni”, che il prossimo 5 maggio compirà 103 anni. «Con rispetto dei diritti civilistici, ci batteremo fino alla fine affinché possa festeggiare insieme a tutta la popolazione - dice Melis - rappresenta la memoria storica della comunità a cui siamo tutti legati. E ciò che vogliamo è il suo bene, così come quello di tutti i nostri anziani».

