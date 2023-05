Per il nido 800 mila euro 

Via libera al progetto definitivo da 800 mila euro per il nuovo asilo nido. L’edificio sarà realizzato nel cortile delle scuole di via Montessori ed è dimensionato per ospitare 40 bambini. «È un’opera - ha detto il sindaco Salvatore Piu - che risponde alla necessità di servizi per la fascia di età tra 0 e 2 anni e sarà di alta qualità architettonica». «Sono molto soddisfatto della qualità architettonica - ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici Federico Lai - Sarà uno degli edifici contemporanei più belli di Muravera». (g. a.)

