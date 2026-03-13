«Per il miele sarà un’ottima annata» 

Dopo tanti anni di siccità, di cambiamenti climatici improvvisi, le ultime piogge sono state un toccasana per il mondo dell’agricoltura e anche la produzione di miele nel Medio Campidano si annuncia molto positiva dopo gli ultimi anni in cui c’è stato un calo dell’oro giallo, che in Sardegna raggiunge alti livelli di qualità. È fiducioso Giorgio Saba di Gonnosfanadiga , che da 22 anni lavora nel settore dell’apicoltura: «La stagione sta iniziando bene. Ho circa 300 alveari e pratico il nomadismo con le api. La siccità non ci ha aiutato negli ultimi anni in cui si è registrato un calo di produzione di almeno il 15 per cento. Ora speriamo nell’inversione di rotta, sono arrivate le piogge come non succedeva da tempo».

L’attesa

Aspetta una ripresa della produzione anche Maura Mascia di San Gavino , che alcuni anni fa ha ricevuto il primo premio per il suo miele di eucaliptus nella fiera di Castel San Pietro Terme (Bologna): «Quest’anno è arrivata tanta acqua e la fioritura potrebbe essere buona. Molto meglio rispetto agli anni scorsi in cui la fioritura era arrivata in anticipo a causa delle temperature primaverili in pieno inverno. Le mie api, le mie bambine , come le chiamo io, sono nomadi e le porto da San Gavino a Donori. Ho 15 arnie e, dopo la parentesi del periodo del Covid, abbiamo ripreso con le sagre e le fiere».

Il parere

Rimane più cauta Sandra Pascalis di San Gavino , che da anni porta avanti un’azienda agricola di famiglia nelle campagne del paese. «Al momento è ancora presto per fare la stima del raccolto. Le api non sono ancora entrate in produzione e ora arriva il periodo in cui si preparano alla sciamatura. Negli ultimi anni il crollo della produzione è dovuto ai cambiamenti climatici e alla siccità. La raccolta del miele dipende dalle fioriture: il mille fiori lo raccolgo a maggio, il cardo tra aprile e maggio, l’eucalipto tra luglio e agosto. In Sardegna purtroppo importiamo grandissime quantità di miele, che rimane un prodotto d’eccellenza».

Ottimismo

Maria Rosaria Usai di Guspini da 12 anni porta avanti l’attività nel magico mondo delle api ed è ottimista: «La fioritura ci sarà e ci sarà un bel raccolto: le premesse sono buone. Le api devono recuperare un po’ di lavoro perché il lungo periodo di pioggia ne ha limitato l’attività. Ho 80 alveari, sono una grande passione. La mia azienda si trova non lontano da Marceddì. Spesso i trattamenti di pesticidi sono molto pericolosi come quelli che si utilizzano per gli agrumi. Ho anche un laboratorio di smielatura e finalmente ci sonno segnali positivi per la produzione dopo le ultime annate che hanno risentito del caldo eccessivo e di altri cambiamenti climatici».

Gabriele Virdis, della segreteria territoriale della Cgil Sardegna Sud Occidentale sottolinea: «In Sardegna abbiamo un prodotto d’eccellenza come il miele eppure ne importiamo l’80 per cento e oggi i produttori andrebbero incentivati visti i danni che hanno subito alla produzione a causa dei cambiamenti climatici, della perdurante siccità e dell’uso dei pesticidi in campagna. Nel Medio Campidano ci sono tantissimi margini di miglioramento e possibilità di investire nel settore. Il miele sardo è stato sempre utilizzato per il torrone. Le api sono il futuro della nostra terra».

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