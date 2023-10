Per il Li punti terzo successo il carbonia chiude in nove 

LI PUNTI 3

CARBONIA 0

Li Punti (4-3-3) : Pittalis, Castigliego, Cocco, Troisi (40’ st Masala), Mastino, Salas, Rako (26’ st Sylla), Spano (26’ st Tocci), Celin (45’ st Canessa), Pucinelli, Lerech (32’ st Onali).In panchina Mannoni, Santoro, Malgari, Ruiu. Allenatore Salis.

Carbonia (4-3-1-2) : Alcaraz, Carta, Chidichimo, Brailly, Cinus (26’ st De Gradi), Cordoba, Romanazzo, Porcheddu, Dore, Cocco, Pitanza (12’ st Caroli).In panchina Carboni, Cobuzzi, Sedda, Falletto, Lecca, Diomedi, Salimbene. Allenatore Ollargiu.

Arbitro : Gambirasio di Bergamo.

Reti : 15’ st Rako, 40’ st Celin, 47’ st Onali.

Note : espulsi Alcaraz e Brailly; ammoniti Troisi e Cocco.

Sassari. Terza vittoria su quattro partite per il Li Punti, che batte tra le mura amiche il Carbonia con un netto 3 a 0. Nel primo tempo sono i minerari a tenere in mano il pallino del gioco, rendendosi più volte pericoloso.Dopo dieci minuti della ripresa Alcaraz, portiere ospite, viene espulso e lascia i suoi in inferiorità numerica. Tra i pali subentra il secondo Caroli.

Al 60’ arriva il vantaggio dei sassaresi con Raku che recupera palla da un uscita sbagliata di Cinus e supera Caroli. Due minuti più tardi gli ospiti restano in 9 per l’espulsione di Brailly. Il Li Punti crea ma Caroli è sempre attento. All’85’ il portiere ospite non può nulla su Celin che raddoppia sugli sviluppi di un corner. Al 97’ Onali segna il terzo gol, quello che chiude del tutto la partita.

