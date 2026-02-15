per il li punti è una vittoria salvezza 

Li Punti 2

Macomerese 0

Li Punti (4-3-2-1) : Murru; Pireddu, Cresci, Zichi, Pilo, Peana, Cherchi (15’ pt Salaris, 26’ pt Dettori), Dieni, Zinellu (39’ st Cirotto), Tuccio, Alberti (42’ st Oldani). In panchina Sanna, Garau, Marratzu, Fresu, Pusceddu. Allenatore Salis.

Macomerese (4-3-1-2) : Królczyk, Leimgruber, Diomande, Videla, Guiso (42’ st Tazi), Sundqvist, Estevez, Bichiri (17’ st Enna), El Ardoudi, Pinto, Cerone. In panchina Cadau, Gavim, Salis. Allenatore Altarozzi.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : pt 21’ Tuccio; st 16’ Zinellu.

Note : ammoniti Esteves, Dieni, Sundqvist.

Sassari. Il Li Punti vince un match fondamentale per la salvezza ma la gara ha un antipasto importante per le 600 partite di Alessandro Cherchi con la maglia di casa. Vent’anni di sfide racchiusi in una maglia celebrativa, col giocatore ormai brizzolato che raccoglie il premio e rivolge lo sguardo verso i due genitori anziani in tribuna, con un grazie sotteso e un groppo in gola.

Cherchi rimane in campo solo un quarto d’ora ma basta per dare il via agli assalti sassaresi che scaturiscono nel vantaggio, al 21’, con un rigore in movimento siglato da Tuccio. Gli ospiti, non pervenuti, vengono terrorizzati per tutta la gara dalla catena di destra composta da Pireddu e Zinellu, autori rispettivamente del “quasi” 2-0 e di quello vero e definitivo al 61’.

