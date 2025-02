Per il Latte Dolce un periodo buio Cos altalenante 

Quando si dice il peso del derby. Tanto per gradire, quello tra Latte Dolce e Atletico Uri dà una botta alla classifica. A Sassari si impongono gli ospiti 2-1, infliggendo alla squadra di Gabriele Setti la quarta sconfitta consecutiva e costringendola a guardarsi le spalle, col margine sui playout che si è ridotto a 4 punti.

La risalita

Ma non solo. Grazie al successo di domenica i giallorossi scavalcano in classifica al tredicesimo posto l’Olbia, che interrompe la striscia di tre risultati utili in casa della Paganese, a segno 1-0, e a quota 24 scivola a -4 dalla salvezza diretta. Fa un passo avanti l’Ilvamaddalena, che ferma la vice capolista Gelbison sull’1-1 e si tira fuori dalla zona retrocessione diretta, in cui resta invece invischiata la Costa Orientale Sarda, piegata 3-1 dal Trastevere e ultima da sola con 21 punti. La Serie D non smette di stupire, con 9 squadre in 9 punti a 10 giornate dalla fine: solo le prime cinque possono dirsi salve, avendo superato la fatidica soglia dei 42 punti. Lecita la gioia del presidente dell’Atletico Uri Giampiero Pilo. «Per noi è un risultato importantissimo ai fini della classifica e del nostro obiettivo salvezza, arrivato contro un avversario preparato e su un campo difficile: per sperare di salvarci dovremo vincere adesso anche su altri campi», dice il dirigente giallorosso.

I galluresi

Un punto sotto mastica amaro l’allenatore dell’Olbia Zé Maria. «Abbiamo avuto tre o quattro occasioni chiare da gol e non siamo stati bravi a sfruttarle, abbiamo creato e giocato una buona partita ma usciamo dal campo con un altro risultato bugiardo», si rammarica il tecnico dopo la sconfitta di Pagani. «I ragazzi stanno dando tutto e giocando un bel calcio: c’è la consapevolezza che possiamo uscire da questa situazione, ma bisogna essere più cattivi e cinici». Il Trastevere, ospite al “Nespoli” al prossimo turno, è avvisato. Più difficile sarà per le altre con le “big”: l’Atletico Uri attende la Puteolana, il Latte Dolce va a far visita alla Gelbison e l’Ilva alla Sarnese. Quanto alla Cos, in casa col Real Monterotondo può riprendere la sua marcia.

