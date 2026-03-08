VaiOnline
I sassaresi.
09 marzo 2026 alle 00:23

per il Latte dolce ripresa da incubo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Settimana di pausa prima dell’ultima tranche del campionato, che proporrà al Latte Dolce otto partite equamente divise tra gare casalinghe e trasferte. Il colpaccio sul campo del Trastevere ha consentito alla squadra sassarese di respirare ma il distacco dai playoff (5 punti) è maggiore del vantaggio sui playout, che è di soli 2 punti. Oltretutto la prima gara alla ripresa del torneo sarà contro la capolista Scafatese che, pur essendo in fuga, ha bisogno ancora di 3-4 punti per la certezza della promozione tra i professionisti.

Cabeccia e compagni in casa affronteranno Scafatese, Anzio, Palmese e Cassino, che al penultimo turno potrebbe essere già spacciato. In trasferta invece giocheranno con Albalonga, Nocerina, Montespaccato e Budoni. Sulla carta le avversarie più ostiche sono proprio le prime quattro, poi si andrà a scendere come grado di difficoltà. Vista l’ammucchiata (solo 8 punti fra terzo posto e playout) è ancora prematuro individuare una quota salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 