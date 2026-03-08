per il Latte dolce ripresa da incubo 

Sassari. Settimana di pausa prima dell’ultima tranche del campionato, che proporrà al Latte Dolce otto partite equamente divise tra gare casalinghe e trasferte. Il colpaccio sul campo del Trastevere ha consentito alla squadra sassarese di respirare ma il distacco dai playoff (5 punti) è maggiore del vantaggio sui playout, che è di soli 2 punti. Oltretutto la prima gara alla ripresa del torneo sarà contro la capolista Scafatese che, pur essendo in fuga, ha bisogno ancora di 3-4 punti per la certezza della promozione tra i professionisti.

Cabeccia e compagni in casa affronteranno Scafatese, Anzio, Palmese e Cassino, che al penultimo turno potrebbe essere già spacciato. In trasferta invece giocheranno con Albalonga, Nocerina, Montespaccato e Budoni. Sulla carta le avversarie più ostiche sono proprio le prime quattro, poi si andrà a scendere come grado di difficoltà. Vista l’ammucchiata (solo 8 punti fra terzo posto e playout) è ancora prematuro individuare una quota salvezza.

