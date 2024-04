Per il latte dolce i playout sono quasi inevitabili 

Sassari. Playout quasi inevitabili per il Latte Dolce. Per salvarsi senza spareggi la squadra sassarese deve ottenere la vittoria all’ultimo turno sul campo della Flaminia Civitacastellana e sperare che perdano i cugini dell’Uri. Un arrivo a pari merito infatti favorirà l’Atletico grazie alle due vittorie negli scontri diretti.

I biancocelesti non hanno mai vinto finora col tecnico Marinu in panchina. Il sostituto di Giorico ha raccolto 3 punti in quattro partite in virtù dei pareggi contro Trastevere, Ostiamare e Nuova Flaminia-Ardia, mentre ha perso sul terreno della Nocerina. C’è da dire che l’avversaria dell’ultima giornata, la Flaminia Civitacastellana, non può migliorare o peggiorare il sesto posto, che la lascia fuori dai playoff, quindi a parte il vantaggio di giocare in casa non ha grandi motivazioni.

Resta da capire se il Latte Dolce potrà ottenere quella vittoria che manca dal 18 febbraio, da quando cioè ha fatto il colpaccio a Cassino con la rete di Grassi al 75’. Il girone di ritorno è stato alquanto deludente: solo un altro successo, alla prima contro il Budoni. Colpa di un attacco che segna pochissimo (30 gol), anche se le due reti rifilate alla Nuova Flaminia potrebbero essere un segnale incoraggiante.

