Per il Lanusei cinque innesti ma non è finita 

Lanusei. Se l’inizio della settimana è stato ricco di sorrisi, con il raduno al Lixius, si preannunciano potenzialmente soddisfacenti pure i prossimi giorni. Anche perché, adesso che le caselle stanno man mano andando al loro posto, la dirigenza del Lanusei può dedicarsi con più forza ai prossimi obiettivi. Che saranno, almeno nell’immediato, un difensore centrale e un centrocampista.

Al lavoro

Ma il direttore sportivo Gigi Di Maio lavora anche su altri fronti per consegnare al tecnico Alberto Piras una squadra competitiva per l’Eccellenza. Squadra che ha perso l’estro di Gabriel Silva, passato all’Atletico Uri, ma ha acquisito la fantasia e l’esperienza di Matheus Leoni, esterno sinistro di 33 anni con doppia nazionalità (italiana e brasiliana), reduce dai campionati professionistici ungheresi.

A centrocampo altra classe sudamericana con il mediano Gabriel Kazu (26). È in possesso di triplo passaporto: italiano, giapponese e brasiliano. Con la maglia verdeoro ha militato nell’Under 20.

In attacco, per ora, il volto nuovo è Nicola Mereu (24), ogliastrino di Villagrande che nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Taloro. Tutta nuova anche la batteria dei portieri. Salutati Manuel Morillas e Simone D’Abrosca, alla corte di Piras e Massimo Pisu (nuovo allenatore dei portieri che sostituisce il compianto Maurizio Mulas) sono arrivati Matteo Bonifacio (19 anni), scuola Cagliari, l’ultimo anno in Serie D tra le fila del Ghiviborgo, e Mario Sciarinno (18), cresciuto nel Palermo e proveniente dal Bocale (Eccellenza calabrese).

Chi resta

Tra le conferme spiccano quelle del capitano Federico Caredda, di Federico Usai, dei brasiliani Alfredo Martins e Igor Trindade, del portoghese Pedro Caeiro e di Giuseppe Arras. Hanno, invece, lasciato Lanusei i fratelli Alejandro e Franco Troyes.

