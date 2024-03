Per il Gonnos altra sconfitta, il Terralba è terzo 

Gonnosfanadiga 1

Terralba 2

Gonnosfanadiga (4-4-2) : Cappai; Figus (44’ st Pes), Rodríguez, Murgia, Fenu; Unida (14’ st Sardu), La Torre, Cinus, Mulvoni; L. Tocco (22’ st Agabbio), Serci (35’ st Tomasi). In panchina Fraga Pérez, Pinna, Spina. Allenatore Congia.

Terralba (4-4-2) : Stevanato; Moussa, Uliana, Lasi, Orrù; Corbo (22’ st Onnis), Ciarniello (41’ st Pitzalis), Soddu, Manca; Diana, Serpi. In panchina Aramu, Cammarota, Piras, Porru, Peddoni, Frongia. Allenatore Firinu.

Arbitro : Sulis di Oristano.

Reti : pt 43’ Uliana, st 2’ Diana, 26’ Fenu (r).

Note : ammoniti Congia, Diana. Recupero 0’ pt-5’ st.

GONNOSFANADIGA. Con due gol tra fine primo tempo e inizio ripresa il Terralba si prende i tre punti per agganciare il Tortolì al terzo posto, l’ultimo che vale i playoff. A Gonnosfanadiga ospiti pericolosi al 24’ col tocco volante in allungo di Diana ben parato da Cappai. Padroni di casa vicini al gol al 34’: angolo da sinistra, spizza La Torre con Stevanato che si oppone, l’azione si chiude con un tiro di Unida a lato. A due minuti dal riposo angolo da sinistra, testa di Uliana sul secondo palo e vantaggio Terralba. Che raddoppia al 2’ della ripresa con una punizione sempre da sinistra e la deviazione al volo da una decina di metri di Diana. Un fallo di mano in area porta al rigore per il Gonnos: lo trasforma Fenu al 26’ riaprendo l’incontro. Subito dopo punizione da venticinque metri di Lasi, gran sinistro e traversa. Nel finale il Terralba gestisce e porta a casa la gara.

