Per il Golfo Aranci altri due acquisti Samugheo, tre colpi 

Il Golfo Aranci (Seconda Categoria) si conferma finora la regina del mercato estivo, continuando a mettere a segno colpi importanti. Il presidente Stefano Marras ha chiuso altre due trattative di rilievo assicurandosi le prestazioni del portiere Fabrizio Deiana, classe 1998, reduce da una stagione in Eccellenza con il San Teodoro Porto Rotondo, e del difensore Andrea Satta, classe 1996, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Satta vanta esperienze in Serie D con Costa Orientale Sarda, Muravera, Castiadas e Budoni oltre a un passato con Serramanna, Nuorese e San Teodoro Porto Rotondo. In precedenza erano già stati ufficializzati gli arrivi dei forti attaccanti Alessio Mulas e Danilo Ruzzittu.

In Eccellenza la Nuorese ha ufficializzato le conferme dei centrocampisti Massimiliano Manca (classe 2002) e Federico Tanda (2004), nonostante l’interesse manifestato dal Taloro Gavoi e da altre società. Tra i riconfermati anche il capitano Fabio Cocco, punto fermo della formazione barbaricina. Il Calangianus ha annunciato che il tecnico Stefano Marini sarà ancora affiancato da Massimiliano Careddu, che continuerà a guidare anche la squadra Juniores. Il club giallorosso ha confermato buona parte dell’organico della passata stagione e, a breve, comunicherà i nuovi innesti.

Nel campionato di Promozione l’Ovodda blinda il suo capitano Edoardo Sedda, prima conferma ufficiale della stagione. In casa Castelsardo è stato rinnovato il contratto del capitano Mario Abozzi. La società rossoblù ha elogiato la decisione del giocatore nel comunicato ufficiale: «Ha scelto di credere nel nuovo progetto e di guidare i suoi compagni con la solita passione, visione e intelligenza calcistica. Un centrocampista totale, il nostro faro». Tre acquisti per il Samugheo: Filippo Littarru (ex Castiadas), Matteo Marras (dal Santa Giusta) e Fabio Zucca (dal Ruinas).

In Prima Categoria la Fanum Orosei riabbraccia due volti noti: Alessandro Farris e Paolo Pira. La Montalbo Siniscola, retrocessa dalla Promozione, conferma in panchina Juri Matzuzzi, subentrato nella seconda parte della scorsa stagione. In Seconda Categoria il Tavolara conferma tra i pali il portiere olandese Maarten Van Der Want (classe 1995), ex Olbia e Virtus Entella.

