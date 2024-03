Per il Giua  sette giorni di chiusura  

Dopo lo sciopero iniziato giovedì scorso per la presenza di ratti a scuola, studenti e studentesse del Giua passeranno la prossima settimana a casa, per consentire gli interventi di derattizzazione e sanificazione dell’edificio alle porte di Pirri.

«Pur di non entrare a scuola si fa di tutto», afferma la preside Romina Lai. «La squadra della Proservice sta facendo le dovute verifiche, ma non sono stati trovati né topi né escrementi, però per una maggiore tranquillità di tutti ha deciso di chiudere la scuola per una settimana e far fare la derattizzazione».

Un eccesso di zelo per Paolo Pirino, dirigente della Proservirce, che assicura: «a oggi non ci sono ragioni tecnico scientifiche per imporre la chiusura. È una fobia che si è creata tra il personale scolastico, i ragazzi e le loro famiglie: noi vogliamo garantire serenità».

RIPRODUZIONE RISERVATA