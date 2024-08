Per il futuro centro sociale disponibile oltre mezzo milione 

La pioggia di finanziamenti annunciati nelle scorse settimane non si ferma. Ora tocca al futuro centro sociale all’angolo tra via Alghero e via Nuoro: per la struttura l’amministrazione ha ottenuto più di mezzo milione di euro. I primi annunci al riguardo risalgono ai primissimi giorni del 2024, quando il sindaco Fabrizio Madeddu aveva dichiarato di aver «ottenuto un poker di finanziamenti per le strutture comunali», per un ammontare di circa un milione e 200mila euro. Tra quelli rientrava anche quello per il centro sociale. Da allora è passato tanto tempo e i finanziamenti hanno lievitato, raggiungendo quasi i due milioni di euro, alcuni dei quali ufficializzati anche con una variazione di bilancio: dal centro polisportivo, passando per il deposito industriale del Comune in zona artigianale, la palestra di via Sassari e il bocciodromo di Santa Suja.

Ora si parla di altri 550mila euro destinati al «completamento e messa a norma dell’immobile destinato al centro sociale e alla ludoteca». I locali, negli anni, hanno vissuto tante vite diverse: sono stati sede dell’Avis, ospitano la Caritas, ma anche altri progetti legati a iniziative di stampo sociale. Si erano registrati problemi agli infissi e alcune infiltrazioni tra le altre cose. Criticità che i lavori promettono di risolvere. Da tenere a mente i tempi burocratici: ora che ci sono i soldi si dovrà comunque trovare la ditta che si occuperà delle operazioni e i tempi necessari agli stessi interventi sull’immobile.



