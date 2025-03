Per il Feyenoord Inzaghi perde anche Di Marco   

L'Inter si riscopre in emergenza, forse nel momento più complicato della stagione. Alla beffa del gol di Billing a pochi minuti dal triplice fischio, nello scontro diretto col Napoli si è aggiunta anche la beffa di un infortunio che toglierà una pedina fondamentale a Simone Inzaghi: Federico Dimarco infatti tornerà solo dopo la sosta. L'esterno nerazzurro, finito ko sabato contro il Napoli a cui aveva segnato il gol del momentaneo 1-0, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, è stato reso noto dal club. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni, ma Dimarco dovrebbe saltare le prossime sfide contro Feyenoord, Monza e Atalanta per rientrare dopo la sosta per le nazionali (senza inoltre poter probabilmente anche le gare con l'Italia in Nations League nei quarti di finale contro la Germania) nella partita contro l'Udinese del 30 marzo.

Infermeria piena

Una assenza che si aggiungerà a quelle di Carlos Augusto, Matteo Darmian e Nicola Zalewski, lasciando così di fatto a Inzaghi un solo esterno di ruolo, ovverosia Denzel Dumfries. E non solo, visto che lascia al tecnico nerazzurro anche tanti dubbi sulla formazione delle prossime sfide, a partire dall'andata degli ottavi di Champions con il Feyenoord di domani in Olanda. Diverse le opzioni sul tavolo. La più semplice è la conferma del classico 3-5-2, adattando Pavard sulla fascia destra e spostando Dumfries sulla sinistra, anche se Inzaghi nei giorni scorsi ha parlato di aver provato Correa e Frattesi in quei ruoli (ipotesi che appaiono decisamente più complicate).

L'alternativa è quella di cambiare modulo, come nelle gare con Lazio in Coppa Italia e sabato contro il Napoli a partita in corso: le prove sono state fatte sul 4-4-2 (con Bastoni terzino a sinistra) ma le ulteriori assenze sulle fasce potrebbero complicare il piano. L'alternativa potrebbe essere il 4-3-1-2, che permetterebbe tra le altre cose di non stravolgere il centrocampo. Ma i tempi sono stretti, perché è già tempo di rifinitura prima della partenza verso l'Olanda dove in serata Inzaghi sarà protagonista in conferenza stampa.

