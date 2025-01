Per il dopo Santanchè spunta il nome di Malan 

Un passo indietro per questione di opportunità politica. Che potrebbe arrivare però solo di fronte al secondo rinvio a giudizio, considerato più pesante, per truffa all’Inps. O comunque non prima del rientro delle dirette interessate da due missioni in Arabia Saudita che inizialmente si dovevano sovrapporre e invece saranno distinte. In una giornata piuttosto caotica, in cui si sono rincorse voci di ogni tipo, rimane ancora incerto - ma sembra ogni giorno più segnato - il destino di Daniela Santanchè. Un caso che Giorgia Meloni non avrebbe voluto trovare sul suo tavolo, dove si affollano anche altri dossier irrisolti a partire dall'intesa, da trovare necessariamente anche con le opposizioni, per eleggere i quattro giudici mancanti della Corte Costituzionale. La premier ne parla con gli alleati, che incontra all’ora di pranzo a Palazzo Chigi. Intanto nei capannelli in Transatlantico impazza il totonomi per l’eventuale sostituzione della ministra. In giornata, complice una visita a Palazzo Chigi (con Galeazzo Bignami e ufficialmente per parlare di autostrade), salgono i rumors che vedrebbero avvicinarsi al dicastero del Turismo l’attuale presidente dei senatori di Fdi Lucio Malan. Tanto che c'è chi ipotizza una staffetta, con Malan ministro e Santanchè capogruppo.

