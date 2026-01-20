VaiOnline
L’esperto
21 gennaio 2026 alle 00:33

«Per il decreto è una corsa come le altre» 

Gli otto articoli del Dpcm dell’8 gennaio 2025 lasciano spazio a pochi dubbi. «Per come è scritto, sembra proprio che la Sartiglia rientri fra quelle manifestazioni che il decreto intende disciplinare» spiega Piero Franceschi, avvocato amministrativista. «Ammesso anche il valore storico culturale, si tratta di un evento che non si svolge in un impianto sportivo autorizzato e quindi rientra nelle disposizioni previste dal Dpcm». Non solo. «Il comma 9 dell’articolo 5 sembra perentorio sull’obbligo per i fantini (cavalieri) di indossare protezioni per il capo e il corpo» aggiunge.

Ma qualsiasi buon legale sa bene che spesso le norme sono suscettibili di varie interpretazioni e il decreto Abodi che tanto agita i sonni di cavalieri e Gremi non fa eccezione. «Le norme possono essere interpretabili, ci possono essere letture più o meno rigide, che aprono scenari diversi – sottolinea l’avvocato Franceschi – Anche la procedura di segnalazione prevista all’articolo 4 potrebbe dare qualche chance in più perché si fa riferimento alle manifestazioni già autorizzate negli ultimi quattro anni, e ciò ha dato modo all’ufficio legislativo del ministero della Salute di fare salva l’Ardia dello scorso anno. È una tematica delicata che va studiata attentamente». ( v.p. )

