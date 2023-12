Per il Cus di Ammendola sfida delicata a Brugherio   

Turno infrasettimanale nella serie A3, giunta alla decima giornata. Il Cus Cagliari si prepara alla seconda trasferta consecutiva, a Brugherio, dove trova la penultima in classifica. La vittoria di sabato a Bologna, 3-1, è stata un toccasana per la squadra di Simone Ammendola, che ha reagito con autorità a un primo set perso ai vantaggi. Era il quarto consecutivo con le medesime modalità, con annessi i rischi di un calo di fiducia. Che non c’è stato.

La prova di forza che vale il quinto posto in classifica non lascia tranquillo il Brugherio, futuro avversario, sinora due vittorie e una posizione in classifica problematica. La squadra bergamasca, in salvo ai playout nella scorsa stagione, è composta da atleti molto giovani, il più “anziano”, lo schiacciatore bulgaro Prespov ha 25 anni, ed è il solo della sua squadra ad aver toccato il tetto dei 100 punti (nel Cus, Calarco e Busch sono a quota 95). Squadra pericolosa nella battuta, terza per numero di aces, ma con forzature che la portano ad essere la seconda più fallosa. Più moderati i numeri del Cus Cagliari, che non possiede mezze misure per effetto di cinque partite (su otto) concluse al terzo set.

Qui Sarroch

Turno di riposo per la Sarlux Sarroch, che cade a proposito dopo il cambio dell’allenatore e la vittoria sul Mirandola che ha posto fine alla serie di sconfitte. Un momento di respiro in più per meglio assimilare il passaggio al metodo del coach Giombini. Lo stop potrebbe cambiare gli scenari nella classifica. Sarroch occupa l’ottavo posto, ma chi la segue punta al sorpasso per scalare qualche posizione.

