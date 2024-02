Per il cus cagliari un gol da tre punti 

Cus Cagliari 1

Idolo 0

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillittu, Salaris (41’ st Bisoffi), Piroddi, Puddu (36’ st Fontana), Prefumo, Fiori, Siddu, Asunis, Kramarenko, Dessena, Vitellaro. In panchina: Fa, Pisu, Milia, Asunis, Caddeo, Balloi, Ligas. Allenatore Meloni.

Idolo (4-4-2) : Marongiu, Stochino (36’ st Piras), Doa, Mancosu (15’ st Arras), M. Usai (36’ st Badas), Nicol, Prieto, Loddo (21’ st Murru), P. Usai (3’ st Boyokino), Jatta, Jammeh. In panchina: A. Demurtas, Muceli, D. Demurtas, Lancioni. Allenatore Podda.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Rete : 15’ Siddu.

Note : ammoniti Puddu, Siddu, Salaris, Nicol, Jammeh, Jatta; recupero 1’ pt – 5’ st. Spettatori 80 circa.

Il Cus Cagliari si impone di misura per 1-0 sull’Idolo al Polese nella sfida di cartello della giornata e consolida il terzo posto in classifica. Gara equilibrata, ben giocata da entrambe le squadre. Nel primo tempo si fanno preferire gli universitari, nella ripresa l’Idolo ha supremazia territoriale ma la difesa della squadra di Meloni si conferma impenetrabile.

La cronaca

La prima emozione è il gol da tre punti, al 15’: Marongiu esce su Vitellaro, rimpallo, porta incustodita e Siddu, esterno offensivo di casa, è il più lesto di tutti a mettere in gol. L’Idolo prova a reagire, sia con tocchi filtranti, che con l’arma del lancio lungo, ma invano. Al 24’ il Cus potrebbe raddoppiare: Dessena batte un piazzato ai 20 metri da destra per Fiori, ma il centrale del Cus calcia male. L’Idolo si fa vivo dalle parti di Pillittu al 37’: tiro cross di Usai da sinistra, la sfera attraversa tutta l’area piccola. Nella ripresa l’Idolo spinge ma la pressione non porta frutti: all’11’ incertezza di Prefumo nel pulire l’area, nessuno degli avanti ospiti è pronto. Al 21’ Stochino, ancora Idolo, ci prova di esterno destro ma la sfera termina di poco a lato. Neanche i cambi modificano la situazione e il Cus alla fine può festeggiare.

