Per il Cus Cagliari subito un esame contro Acqui in A3 

Dopo un lungo precampionato a braccetto, le strade del Cus Cagliari e della Sarlux Sarroch si dividono, pur sotto lo stesso tetto della serie A3 di volley. Da oggi il Cus fa sul serio con la prima giornata di campionato, Sarroch osserva il turno di riposo e avrà una settimana in più per scaldare i motori. Stasera al Pala Pirastu (ore 20) Cus-Acqui Terme è già una sfida che conta. Due squadre rinnovate e ringiovanite, ma i piemontesi non fanno mistero di puntare alla A2, obiettivo mancato nella scorsa stagione. Hanno confermato le bocche da fuoco Petras e Botto, rinforzati dall’opposto Argenta e dal centrale Guastamacchia.

Il coach del Cus, Lorenzo Simeon ha tutto l’organico a disposizione: «C’è un ottimo gruppo, stanno lavorando bene e le premesse sono buone. Credo che il livello sarà più alto rispetto al passato, ciò comporterà un maggiore equilibrio, e ogni set sarà importante. La prima partita è comunque, per tutti, un’incognita». Si torna alla vecchia formula, spareggio tra le prime dei due gironi, playoff dalla seconda alla settima classificata.

Serie B

Capo d’Orso Palau e Pan Alfieri hanno esordito nella B1 femminile con l’infermeria affollata, anche se l’esito delle partite è stato diverso, per il differente spessore delle avversarie. Alfieri vittorioso con Volpiano nonostante le assenze di Cenghialta e Soro, Palau sconfitto a Mondovì (l’anno scorso in A2) e privo di Felappi e Michelini, con Martinato a mezzo servizio.

Oggi la Capo d’Orso gioca la prima partita al Pala Andreotti (ore 15) con la neopromossa Chieri, 3-0 all’esordio con Novara. Altra matricola per l’Alfieri, a Vigevano con la Pallavolo Florens.

Tre trasferte per le tre squadre sarde in B2 femminile. La Phi Volley La Maddalena, l’unica a festeggiare sabato scorso con una vittoria, oggi sfida il Volley Terracina. La Smeralda Ossi è chiamata a riscattare la sconfitta interna, ma a Viterbo non sarà facile. Prima trasferta del Quadrifoglio, la squadra di Nuvoli, dopo il battesimo con sconfitta con Frascati, è attesa a Priverno.

In B maschile, anche per la Vega Dolianova prima esperienza oltre Tirreno. A Roma, contro la Fenice, è già un test che può svelare le ambizioni del team di Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA