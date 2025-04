Per il Cus Cagliari inizia l’avventura nella semifinale 

Non può più considerarsi una sorpresa, il Cus Cagliari. Approdato alle semifinali dei playoff della serie A3 di volley prepara con entusiasmo il match di andata con Rinascita Lagonegro, domani sera (ore 18) a Villa d’Agri, una frazione di Marsicotevere nel potentino.

È arrivato quindi il momento di misurarsi con le squadre del Girone Blu, dove il Lagonegro è una delle big, retrocessa dalla A2 nel 2023. Giunta quarta nella prima fase, dopo una falsa partenza ha cambiato coach, e con l’argentino Waldo Kantor è iniziata la risalita. Il Cus Cagliari, eliminata la superfavorita San Donà, parte con una carica positiva, come evidenzia il coach Lorenzo Simeon. «Siamo pronti e curiosi, non ci accontentiamo e vogliamo capire dove possiamo arrivare. Lagonegro è una squadra molto forte, ha giocatori che sanno come si vince e come si interpretano le fasi di difficoltà. Ma nessuno parte favorito. Non giochiamo da quasi due settimane, dopo una settimana più soft, da martedì abbiamo ripreso a pieno regime, abbiamo ora la carica necessaria».

Serie B

La Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, non può più sbagliare se vuole riprendere la corsa ai playoff, con la terza piazza distante sei punti. A cominciare da stasera quando al Pala Andreotti ospita (ore 15) il Volley Parella Torino, che in classifica ha undici punti in meno.

In B2 femminile è scoppiata la bagarre per il terzo posto, l’ultimo disponibile per i playoff, dove il numero delle pretendenti è aumentato, sono cinque in due punti. Dopo due sconfitte consecutive ultima chiamata per la Pan Alfieri, oggi al Pala Coni B (ore 15,30) nella sfida con la Recoaro Como terza in classifica. Nella mischia c’è anche il Garibaldi La Maddalena, che dopo sei vittorie di fila è piombata tra le prime. Le ragazze del coach Buonavita sono attese da un test difficile, quasi una prova della verità, a Monza contro il Vero Volley.

In trasferta La Smeralda Ossi, battendo l’Agrate, terzultimo, si metterebbe definitivamente al sicuro. Al Pala Beatrice (ore 16) l’Audax Quartucciu attende il Gorla Volley. In serie B maschile la Pallavolo Decimomannu, ormai retrocessa, gioca a Roma contro la Fenice con la speranza di interrompere la striscia di 16 sconfitte.

