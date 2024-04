Per il Cus Cagliari inizia l’avventura nei playoff (ore 19) 

Il Cus Cagliari si riprende la scena. Terminata la prima fase della serie A3 di volley, ora inizia un altro campionato, i playoff promozione, dove soltanto due fra quattordici squadre troveranno posto nella A2 della prossima stagione. Ma è una fase dove lo spazio per gli errori è pressoché nullo e dove si fondono i destini dei due gironi della A3, il Bianco e il Blu. Stasera al Pala Pirastu (ore 19) garauno degli ottavi di finale, Cus Cagliari-Personal Time San Donà di Piave. Sfida tra la sesta classificata del girone e la terza, si replica sabato in Veneto con eventuale golden set.

La sfida

Quella di stasera è una tappa del cammino del Cus Cagliari, che ha iniziato la stagione da matricola, ha chiuso il girone di andata al quarto posto, e messo infine il sigillo ai playoff. Il calo nel girone di ritorno (la metà dei punti rispetto al girone di andata) non ha compromesso le ambizioni della squadra di Simone Ammendola. Anche il rendimento del San Donà è calato nella seconda fase. Attaccato come un francobollo al secondo posto, ma tre sconfitte nelle ultime quattro partite hanno favorito il sorpasso del Belluno. Fatto che non è dispiaciuto in casa Cus, che ha così evitato un avversario che ha sempre sofferto. Il San Donà ha battuto il Cus Cagliari due volte. 3-0 al Pala Pirastu con tre set conclusi ai vantaggi, più netto il 3-0 del Pala Barbazza al ritorno.

I duelli

Le fortune del San Donà portano la firma di Stefano Giannotti, 35 anni, schiacciatore forse appannato nell’ultimo mese, in grado di fare la differenza. Alte percentuali in attacco e giocatore tra i più efficaci della categoria. Al suo fianco l’altro martello, David Umek, sarà un bel duello con i pari ruolo Simone Calarco e Slowomir Busch, anche loro tra i migliori del torneo. Ma nel San Donà sono macchine da punti i ventenni Favaro e Guastamacchia, quest’ultimo tra i migliori centrali in giro. E, a proposito di centrali d’alto profilo, altro duello da seguire è quello con il capitano del Cus Menicali, i due quando alzano il muro spesso e volentieri la mettono a terra dall’altra parte. Stasera si riparte da zero, lo spettacolo sarà ancora più bello.

